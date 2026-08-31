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Τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν αναχαίτιση ιρανικού drone - Διαψεύδουν πλήγμα στη βάση Αλ Μινχάντ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων γνωστοποίησε ότι αντιμετώπισε μη επανδρωμένο αεροσκάφος που προερχόταν από το Ιράν πάνω από τα χωρικά του ύδατα, απορρίπτοντας παράλληλα τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι στοχοθετήθηκε η αεροπορική βάση Αλ Μινχάντ. Οι εξελίξεις καταγράφονται εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

   Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν σήμερα ότι «αντιμετώπισαν» ένα drone προερχόμενο από το Ιράν το οποίο εντοπίστηκε πάνω από τα χωρικά ύδατα της χώρας, αλλά διέψευσαν ότι επλήγη η αεροπορική βάση αλ Μινχάντ, όπως είχε ανακοινώσει νωρίτερα η Τεχεράνη.

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   Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΑΕ «αντιμετώπισε ένα drone που εντοπίστηκε πάνω από τα χωρικά ύδατα της χώρας προερχόμενο από το Ιράν», επεσήμανε το υπουργείο Άμυνας σε ανάρτησή του στο Χ.

   Εξάλλου το υπουργείο τόνισε ότι η αεροπορική βάση αλ Μινχάντ δεν έγινε στόχος πυραύλων και σημείωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΑΕ παραμένουν σε υψηλή ετοιμότητα για να απαντήσουν σε οποιεσδήποτε απειλές και για να διασφαλίσουν την κυριαρχία, την ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας.

   Λίγο νωρίτερα οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν αναφέρει ότι «στοχοθέτησαν με δεκάδες drones τομείς στους οποίους σταθμεύουν αμερικανικά ελικόπτερα και στρατεύματα στη βάση Αλ Μινχάντ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων», σύμφωνα με ανακοίνωσή τους που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση.

   Τα πλήγματα αυτά πραγματοποιήθηκαν, σύμφωνα με την Τεχεράνη, σε αντίποινα για την επίθεση των ΗΠΑ εναντίον του ιρανικού νησιού Λαράκ από την οποία σκοτώθηκαν μέλη των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και άμαχοι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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