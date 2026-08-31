Ναυάγιο Κερύνεια: Αναστέλλονται τα δρομολόγια της εταιρείας Filo Denizcilik, δήλωσε ο «υπουργός Δημοσίων Έργων και Μεταφορών»

Αναστέλλονται τα δρομολόγια της εταιρείας Filo Denizcilik, δήλωσε, πριν από λίγο, ο «υπουργός Δημοσίων Έργων και Μεταφορών», Ερχάν Αρικλί, στην Kıbrıs Postası, η οποία μετέδιδε το πρωί σήμερα ότι η εταιρεία συνέχισε κανονικά να πραγματοποιεί τα δρομολόγιά της παρόλο που το ένα καταμαράν είχε βυθιστεί στα ανοιχτά της Κερύνειας και μετρά 8 νεκρούς και 18 αγνοούμενους.

Παράλληλα, ο Αρικλί σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια εντοπισμού του «μαύρου κουτιού» του Filo Jet, το οποίο θεωρείται κρίσιμο για να εξακριβωθούν τα αίτια του ναυαγίου. Ανέφερε επίσης ότι είχε προγραμματιστεί συνέντευξη Τύπου, αλλά αναβλήθηκε κατόπιν αιτήματος του Ουνάλ Ουστέλ, ώστε, όπως είπε, να μη διαταραχθεί η διεξαγωγή της έρευνας.