Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Πιο κοντά από ποτέ η υλοποίηση του GSI» - Καθοριστική η συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας

Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Great Sea Interconnector (GSI) βρίσκεται στο πιο προχωρημένο στάδιο από τότε που τέθηκε για πρώτη φορά στο τραπέζι το 2012, εκτίμησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Κληθείς να σχολιάσει αναφορές του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ για το οικονομικό σκέλος του έργου, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι για πρώτη φορά υπάρχουν ουσιαστικές εξελίξεις που οδηγούν προς την κατεύθυνση της υλοποίησής του.

Όπως σημείωσε, καθοριστικής σημασίας ήταν η είσοδος γαλλικής επενδυτικής εταιρείας στο έργο, τόσο από οικονομικής όσο και από γεωπολιτικής πλευράς.

Ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε ότι οι εξελίξεις προχωρούν βάσει της πλήρους συμφωνίας και συνεννόησης που υπάρχει με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αναφερόμενος στις τελευταίες διπλωματικές επαφές, είπε ότι το θέμα συζητήθηκε κατά τη χθεσινή τους παρουσία στο Κάιρο, ενώ σήμερα το Διπλωματικό του Γραφείο είχε συνάντηση με τη Γαλλική Πρεσβεία αποκλειστικά για το ζήτημα του GSI.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός βρίσκεται στη Γαλλία, όπου αναμένεται να συζητήσει το θέμα και με τον Πρόεδρο της Γαλλίας.

«Μετά και τη συνεννόηση που έγινε τον Αύγουστο με τον Γάλλο Πρόεδρο και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, για πρώτη φορά από το 2012 που ξεκίνησε αυτή η ιδέα, βρισκόμαστε πολύ κοντά στο στάδιο να ξεκινήσουμε έτσι ώστε να υπάρξουν αποτελέσματα», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.