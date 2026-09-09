Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Χωρίς αναπνοή και σφυγμό μεταφέρθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης - Το ιατρικό ανακοινωθέν του «Ελπίς»
| Κύπρος

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Πιο κοντά από ποτέ η υλοποίηση του GSI» - Καθοριστική η συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Great Sea Interconnector βρίσκεται στο πιο προχωρημένο στάδιο από τότε που συζητήθηκε για πρώτη φορά το 2012. Όπως ανέφερε, η συμμετοχή γαλλικής επενδυτικής εταιρείας, η στενή συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση και οι πρόσφατες διπλωματικές επαφές με Ελλάδα και Γαλλία δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την έναρξη υλοποίησης του στρατηγικής σημασίας έργου.

Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Great Sea Interconnector (GSI) βρίσκεται στο πιο προχωρημένο στάδιο από τότε που τέθηκε για πρώτη φορά στο τραπέζι το 2012, εκτίμησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Κληθείς να σχολιάσει αναφορές του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ για το οικονομικό σκέλος του έργου, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι για πρώτη φορά υπάρχουν ουσιαστικές εξελίξεις που οδηγούν προς την κατεύθυνση της υλοποίησής του.

Όπως σημείωσε, καθοριστικής σημασίας ήταν η είσοδος γαλλικής επενδυτικής εταιρείας στο έργο, τόσο από οικονομικής όσο και από γεωπολιτικής πλευράς.

Ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε ότι οι εξελίξεις προχωρούν βάσει της πλήρους συμφωνίας και συνεννόησης που υπάρχει με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αναφερόμενος στις τελευταίες διπλωματικές επαφές, είπε ότι το θέμα συζητήθηκε κατά τη χθεσινή τους παρουσία στο Κάιρο, ενώ σήμερα το Διπλωματικό του Γραφείο είχε συνάντηση με τη Γαλλική Πρεσβεία αποκλειστικά για το ζήτημα του GSI.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός βρίσκεται στη Γαλλία, όπου αναμένεται να συζητήσει το θέμα και με τον Πρόεδρο της Γαλλίας.

«Μετά και τη συνεννόηση που έγινε τον Αύγουστο με τον Γάλλο Πρόεδρο και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, για πρώτη φορά από το 2012 που ξεκίνησε αυτή η ιδέα, βρισκόμαστε πολύ κοντά στο στάδιο να ξεκινήσουμε έτσι ώστε να υπάρξουν αποτελέσματα», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Tags

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΓΑΛΛΙΑΕΜΑΝΟΥΕΛ ΜΑΚΡΟΝΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑΕΛΛΑΔΑGSIΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα