Γερμανός ΥΠΕΞ σε Λαβρόφ: «Δεν θα επιτρέψουμε στη Ρωσία να εκφοβίζει τη Γερμανία»

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντενφουλ, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Bild, αναφέρθηκε στη δήλωση του Ρώσου ομολόγου του Σεργκέι Λαβρόφ, ότι η αντίδραση της Γερμανίας απέναντι στη Ρωσία μετά το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας αποτελεί «την αρχή ενός πραγματικού πολέμου».

«Γνωρίζουμε πολύ καλά, και φυσικά το γνωρίζει και ο Λαβρόφ, ότι η Ρωσία έκανε αυτή την ενέργεια στη Λειψία και ότι εμείς αντιδράσαμε. Και έπρεπε να αντιδράσουμε. Το γνωρίζει αυτό, είναι ξεκάθαρο σε όλους», είπε ο Βάντνφουλ.

Σχολιάζοντας το γεγονός ότι ο Ρώσος ΥΠΕΞ επέλεξε να κάνει τη συγκεκριμένη δήλωση ακριβώς την ημέρα των εκλογών στη Σαξονία-Άνχαλτ, ο Βάντενφουλ εκτίμησε ότι "ενδεχομένως οφείλεται στην πρόθεσή του να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη ανασφάλεια στη Γερμανία".

"Πρέπει να διαχειριστούμε το γεγονός ότι η ρωσική Κυβέρνηση με κάθε τρόπο προσπαθεί να ασκήσει επιρροή στην κοινωνία μας. Ωστόσο δεν θα τους επιτρέψουμε να μας εκφοβίζουν. Η λεκτική κλιμάκωση από την πλευρά του Λαβρόφ αποτελεί έκφραση απελπισίας από τη ρωσική πλευρά. Η Ρωσία δεν τα πάει τόσο καλά, όσο θα ήθελε, σε αυτόν τον πόλεμο. Ο πόλεμος υποτίθεται ότι θα τελείωνε μέσα σε λίγες μέρες και βρισκόμαστε ήδη στον πέμπτο χρόνο», ανέφερε.

Ως προς τη στρατιωτική βοήθεια που λαμβάνει η Ουκρανία από τη Γερμανία, ο Βάντενφουλ ανέφερε τα εξής: «Είμαστε πλέον ο ισχυρότερος υποστηρικτής της Ουκρανίας όσον αφορά την οικονομική και στρατιωτική βοήθεια. Και είναι φυσικό να πρέπει να επωφελείται και η γερμανική αμυντική βιομηχανία από αυτή την κατάσταση. Αυτό είπα και στον Ουκρανό Πρόεδρο Zελένσκι κατά την τελευταία μου επίσκεψη. Είμαστε στο πλευρό σας, σας στηρίζουμε".

"Αλλά αυτό είναι κάτι που πρέπει να εξηγήσω και στους Γερμανούς φορολογούμενους, επομένως το ελάχιστο που πρέπει να γίνει είναι, σε όλες τις διαδικασίες προμηθειών, να συμμετέχει και η γερμανική αμυντική βιομηχανία. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι με τον αριθμό των παραγγελιών που γίνονται στη Γερμανία. Γι’ αυτό ζητήσαμε τώρα από την ουκρανική κυβέρνηση να εξετάσει το θέμα και να φροντίσει ώστε η κατάσταση να βελτιωθεί», ανέφερε.

Στη συνέχεια ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών συντάχθηκε με το αίτημα του επικεφαλής του CSU, Mάρκους Ζέντερ, για επιστροφή στην Ουκρανία όσων ανδρών, σε στρατεύσιμη ηλικία, βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Γερμανία.

Τόνισε δε, ότι η γερμανική Κυβέρνηση θα μπορούσε να συνδράμει το Κίεβο στην προσπάθεια να φέρει πίσω αυτούς ανθρώπους. «Ξέρουμε ποιοι ζουν εδώ και ποιος, για παράδειγμα, λαμβάνει κοινωνικό επίδομα, είναι εδώ εγγεγραμμένος ή έχει καθεστώς παραμονής. Με βάση αυτά τα στοιχεία, οι άνδρες θα μπορούσαν να ενημερωθούν από την ουκρανική κυβέρνηση ότι πρέπει να κληθούν για στρατιωτική θητεία. Θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί και πρέπει να συζητηθεί, ωστόσο η επιστροφή στην Ουκρανία πρέπει να γίνει χωρίς εξαναγκασμό», είπε.

Ο Γερμανός ΥΠΕΞ στη συνέχεια απέρριψε την πρόταση της επικεφαλής του κόμματος των Σοσιαλδημοκρατών/ SPD στη Βάδη-Βυρτεμβέργη, Ίζαμπελ Καντερματόρι, για αλλαγή της γερμανικής πολιτικής απέναντι στην Ουκρανία και μείωση ή επανεξέταση των αμυντικών δαπανών. Υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη θέση θυμίζει κυρίως τις μέχρι τώρα θέσεις του AfD και παρέπεμψε στον Υπουργό Άμυνας Πιστόριους. Παράλληλα, τόνισε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Γερμανών εξακολουθεί να στηρίζει την πολιτική της κυβέρνησης υπέρ της Ουκρανίας.

Αναφερθείς στην προσωπική του θέση για την ανάγκη να βελτιωθούν οι σχέσεις με τη Ρωσία δήλωσε πως «η Γερμανία θέλει να σταματήσει αυτή η σύγκρουση και να φτάσουμε σε μια κατάσταση στην οποία η Ευρώπη θα ηρεμήσει ξανά συνολικά. Αυτό όμως μπορεί να γίνει μόνο εάν τερματιστεί αυτός ο επιθετικός πόλεμος στην Ουκρανία, για τον οποίο δεν υπήρχε κανένας λόγος».

Όσον αφορά πιθανές συνομιλίες ευρωπαϊκών χωρών με τον Πούτιν, ο Βάντενφουλ υποστήριξε πως «εάν είναι πραγματικά διατεθειμένος να συζητήσει σοβαρά για τον τερματισμό αυτού του πολέμου, τότε ασφαλώς θα είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε μαζί του. Προς το παρόν δεν φαίνεται να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ωστόσο η Γερμανία στηρίζει και τις διπλωματικές πρωτοβουλίες που λαμβάνουν χώρα παράλληλα. Γνωρίζω ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συζητούν για το ζήτημα των σιτηρών. Αυτό είναι καλό».

Μια πιθανή κατάπαυση του πυρός στη Μαύρη Θάλασσα θα μπορούσε στη συνέχεια να επεκταθεί «και στις ενεργειακές υποδομές», κατέληξε ο Βάντενφουλ, προσθέτοντας ότι «αυτό θα ήταν ίσως ένα πρώτο μικρό βήμα (...) για να φτάσει αυτή η σύγκρουση στο τέλος της».

Πηγή: ΚΥΠΕ