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| Κύπρος

Η Κύπρος παρουσίασε το μοντέλο διαχείρισης του μεταναστευτικού σε γερουσιαστές των ΗΠΑ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Κυπριακό μοντέλο μετανάστευσης στο επίκεντρο επαφών με αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου

Το κυπριακό μοντέλο διαχείρισης της μετανάστευσης παρουσιάστηκε σε αντιπροσωπεία στελεχών και συμβούλων του Κογκρέσου και της Γερουσίας των ΗΠΑ, η οποία επισκέφθηκε σήμερα το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, στο πλαίσιο της ενισχυμένης στρατηγικής συνεργασίας Κύπρου-ΗΠΑ σε θέματα ασφάλειας, μετανάστευσης και περιφερειακής σταθερότητας.

Εκ μέρους του Υφυπουργείου, την ενημέρωση πραγματοποίησαν ο Διευθυντής του Γραφείου του Υφυπουργού δρ Λάμπρος Καούλλας, η Διευθύντρια του Τμήματος Μετανάστευσης, Μαρία Αδαμίδου, και ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ασύλου, Ανδρέας Γεωργιάδης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υφυπουργείου, «κατά τη συνάντηση παρουσιάστηκε το κυπριακό μοντέλο διαχείρισης της μετανάστευσης: ισχυρή φύλαξη συνόρων και Γραμμής Κατάπαυσης του Πυρός, θαλάσσιες περιπολίες, ταχύτερες διαδικασίες εξέτασης ασύλου, αποτελεσματικές επιστροφές, καταπολέμηση εγκληματικών δικτύων διακίνησης μεταναστών και νόμιμες οδοί μετανάστευσης, στη βάση των πραγματικών αναγκών της κοινωνίας και της οικονομίας».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη θέση της Κύπρου ως κράτους μέλους πρώτης γραμμής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, στις προκλήσεις που δημιουργούν η γεωγραφία, η Γραμμή Κατάπαυσης Πυρός και η περιφερειακή αστάθεια, καθώς και στη μετάβαση της Κύπρου από την παθητική διαχείριση αφίξεων σε μια ενεργή και αξιόπιστη μεταναστευτική πολιτική.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αντιπροσωπεία ενημερώθηκε επίσης για την εφαρμογή του νέου Συμφώνου της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, τη συμβολή της Κυπριακής Προεδρίας στις διαπραγματεύσεις για τον νέο Κανονισμό Επιστροφών, το αναθεωρημένο Σχέδιο Υποβοήθησης Εθελούσιου Επαναπατρισμού Οικογενειών στη Συρία (SFAS-B’), τις μεταρρυθμίσεις στη νόμιμη μετανάστευση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών του Υφυπουργείου.

Επιπρόσθετα, στο επίκεντρο της ενημέρωσης βρέθηκαν και οι προσπάθειες της Κύπρου για ένταξη στο US Visa Waiver Programme και στην Ζώνη Schengen.

Όπως σημειώνει το Υφυπουργείο, «πρόκειται για δύο σημαντικές προτεραιότητες που συνδέονται με την ασφάλεια και την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης Κύπρου-ΗΠΑ, από την μία, και της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας, από την άλλη».

Η Κύπρος αποδεικνύει στην πράξη ότι, ως κράτος μέλος πρώτης γραμμής της ΕΕ και αξιόπιστος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών, μπορεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικά σύνθετες μεταναστευτικές και περιφερειακές προκλήσεις με σεβασμό στο κράτος δικαίου και τις διεθνείς της υποχρεώσεις, καταλήγει η ανακοίνωση. 

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΗΠΑμεταναστευτικόΥφυπουργείο ΜετανάστευσηςΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

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