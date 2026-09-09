Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Χωρίς αναπνοή και σφυγμό μεταφέρθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης - Το ιατρικό ανακοινωθέν του «Ελπίς»
| Οικονομία

Με μικρές απώλειες έκλεισε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 318,54 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,23%

Με μικρές απώλειες έκλεισε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, εν μέσω του αρνητικού διεθνούς χρηματιστηριακού κλίματος ως αποτέλεσμα της νέας κλιμάκωσης στην σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 318,54 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,23%, ενώ η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €135.277.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 187,18 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,22%.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, άνοδο κατέγραψαν η Εναλλακτική Αγορά σε ποσοστό 0,16% και τα Ξενοδοχεία κατά 1,45%. Αντίθετα, πτώση σημείωσε η Κύρια Αγορά σε ποσοστό 0,36%, ενώ οι Επενδυτικές Εταιρείες δεν παρουσίασαν μεταβολή. 

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών €99.496 (τιμή κλεισίματος €10,41 – πτώση 0,86%), της Demetra Holdings με €11.215 (τιμή κλεισίματος €1,41 – χωρίς μεταβολή), της Πανδώρα Επενδύσεις με €8.089 (τιμή κλεισίματος €0,21 – χωρίς μεταβολή), της Logicom με €6.553 (τιμή κλεισίματος €2,88 – πτώση 0,69%) και της Louis Plc με €6.377 (τιμή κλεισίματος €0,126 – πτώση 0,79%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 3 κινήθηκαν ανοδικά, 4 καθοδικά και 6 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 74.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΧΑΚΧρηματιστήριο

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα