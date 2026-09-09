Με μικρές απώλειες έκλεισε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, εν μέσω του αρνητικού διεθνούς χρηματιστηριακού κλίματος ως αποτέλεσμα της νέας κλιμάκωσης στην σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 318,54 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,23%, ενώ η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €135.277.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 187,18 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,22%.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, άνοδο κατέγραψαν η Εναλλακτική Αγορά σε ποσοστό 0,16% και τα Ξενοδοχεία κατά 1,45%. Αντίθετα, πτώση σημείωσε η Κύρια Αγορά σε ποσοστό 0,36%, ενώ οι Επενδυτικές Εταιρείες δεν παρουσίασαν μεταβολή.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών €99.496 (τιμή κλεισίματος €10,41 – πτώση 0,86%), της Demetra Holdings με €11.215 (τιμή κλεισίματος €1,41 – χωρίς μεταβολή), της Πανδώρα Επενδύσεις με €8.089 (τιμή κλεισίματος €0,21 – χωρίς μεταβολή), της Logicom με €6.553 (τιμή κλεισίματος €2,88 – πτώση 0,69%) και της Louis Plc με €6.377 (τιμή κλεισίματος €0,126 – πτώση 0,79%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 3 κινήθηκαν ανοδικά, 4 καθοδικά και 6 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 74.

Πηγή: ΚΥΠΕ