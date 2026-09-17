Στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Υγείας η πλασμαφαίρεση – Έλεγχοι σε κέντρα, γιατρούς και εξοπλισμό

Στο μικροσκόπιο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας μπαίνει η ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης, μετά τις δημόσιες συζητήσεις και τις αναφορές, που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα γύρω από τη διενέργειά της.

Όπως δήλωσε μετά τη σημερινή συνεδρία, η Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας, Σάβια Ορφανίδου, το ζήτημα εγγράφηκε αυτεπάγγελτα, με την Επιτροπή να θέτει στο επίκεντρο το πλαίσιο ελέγχου και εποπτείας που διέπει τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη.

Σύμφωνα με την κ. Ορφανίδου, η συζήτηση θα αφορά, μεταξύ άλλων, τους ελέγχους που πρέπει να διενεργούνται στα κέντρα υγείας και στα νοσηλευτήρια που διαθέτουν άδεια για τη διενέργεια πλασμαφαίρεσης, καθώς και την αδειοδότηση των επαγγελματιών υγείας που πραγματοποιούν τις συγκεκριμένες πράξεις.

Στο επίκεντρο θα βρεθεί, επίσης, ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται, με την Επιτροπή να εξετάζει συνολικά τις προϋποθέσεις και τους μηχανισμούς εποπτείας.

Η συζήτηση αναμένεται να αρχίσει εντός Οκτωβρίου, με στόχο, όπως ανέφερε η Πρόεδρος της Επιτροπής, να υπάρξει συμβολή στη διαδικασία που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη για τη χαρτογράφηση των κέντρων όπου πραγματοποιούνται τέτοιου είδους πράξεις, αλλά και για την ενίσχυση των ελέγχων και των επιθεωρήσεων.

«Εκ μέρους όλης της Επιτροπής Υγείας έχουμε εγγράψει το ζήτημα», ανέφερε η κ. Ορφανίδου, υπογραμμίζοντας την πρόθεση της Επιτροπής να συμβάλει θετικά και εποικοδομητικά στη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή: ΚΥΠΕ