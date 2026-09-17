Σκληρή απάντηση ΔΗΣΥ σε ΑΚΕΛ για το μαύρο βαν: «Γνωστή ακελική προπαγάνδα, αλλάζουν στάση ανάλογα με το αφήγημά τους»

Νέα συνέχεια στην αντιπαράθεση ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ για την υπόθεση του κατασκοπευτικού βαν δίνει ο εκπρόσωπος Τύπου του Δημοκρατικού Συναγερμού, Ονούφριος Κουλλά, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις ότι το κόμμα φοβάται την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά του ΑΚΕΛ.

Η τοποθέτηση του κ. Κουλλά έρχεται ως απάντηση στην ανακοίνωση του ΑΚΕΛ, το οποίο είχε καλέσει τον ΔΗΣΥ να εξηγήσει «γιατί φοβάται την πλήρη διερεύνηση, τη διαφάνεια και την αλήθεια για το κατασκοπευτικό βαν».

«Δεν κατανοούμε πώς το ΑΚΕΛ εξάγει το συμπέρασμα ότι φοβόμαστε την οποιαδήποτε έρευνα. Μάλλον δεν έχουν κατανοήσει το περιεχόμενο της χθεσινής μας τοποθέτησης ή είναι και αυτό μέρος της γνωστής ακελικής προπαγάνδας», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ.

Ο κ. Κουλλά επαναλαμβάνει τη θέση του κόμματος υπέρ της διερεύνησης των υποθέσεων από τα αρμόδια θεσμικά όργανα, σημειώνοντας:

«Επαναλαμβάνουμε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι υπέρ, και το έχουμε αποδείξει, της πλήρους διαφάνειας, της λογοδοσίας και της θεσμικής διερεύνησης κάθε υπόθεσης συντεταγμένα από τα αρμόδια όργανα. Όλα στο φως, καμία συγκάλυψη για κανέναν, από όπου κι αν προέρχεται και όποιον κι αν αφορά».

Η προηγούμενη τοποθέτηση του ΔΗΣΥ για το «μαύρο βαν» είχε επίσης επικεντρωθεί στη θέση ότι οι έρευνες πρέπει να διεξάγονται από τις αρμόδιες αρχές και όχι από τα πολιτικά κόμματα.

Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ στρέφει τα πυρά του κατά του ΑΚΕΛ, υποστηρίζοντας ότι η στάση του διαφοροποιείται ανάλογα με την εκάστοτε υπόθεση.

«Αντιθέτως τονίσαμε τη μεγάλη διαφορά μας με το ΑΚΕΛ, που διαμορφώνει τη στάση του ανάλογα με το αν εξυπηρετείται ή όχι το αφήγημά του. Ανάλογα με την περίσταση αναλαμβάνουν ρόλο ανακριτή, ερευνητή, κατήγορου και δικαστή. Εκτός και εάν βεβαίως το ζήτημα αφορά “δικούς” τους. Εκεί κρίνονται εκ προοιμίου “αθώοι” και καμία έρευνα δεν απαιτείται. Ενίοτε μάλιστα στήνονται έξω από τα δικαστήρια και κάνουν λόγο για πολιτικούς κρατούμενους», αναφέρει ο κ. Κουλλά.

Καταληκτικά, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος αναφέρει ότι: «Αποδεικνύεται ξανά ότι το ΑΚΕΛ τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί σε κόμμα της διαμαρτυρίας, της λάσπης και της τοξικότητας».