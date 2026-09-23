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Ένταση στη Δένεια: Τούρκοι στρατιώτες παρενόχλησαν γεωργούς – Παρενέβη η ΟΥΝΦΙΚΥΠ

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ μετέβησαν στη νεκρή ζώνη για αποκλιμάκωση της έντασης και αποκατάσταση της ηρεμίας.

Στη Δένεια μετέβησαν την Τετάρτη άνδρες της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, μετά από επεισόδιο παρενόχλησης Ελληνοκύπριων γεωργών από Τούρκους στρατιώτες, με στόχο την αποκατάσταση της ηρεμίας.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Δύναμης, Αλίμ Σιντίκ, ανέφερε σε γραπτή δήλωση ότι, έπειτα από αναφορές «για παραβίαση στην περιοχή της Δένειας, εντός της νεκρής ζώνης των Ηνωμένων Εθνών, ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ στάλθηκαν άμεσα στο σημείο για την αποκλιμάκωση της έντασης και την αποκατάσταση της ηρεμίας».

Όπως αναφέρεται, «η UNFICYP εξακολουθεί να παρακολουθεί στενά την κατάσταση, ώστε να διασφαλιστεί η διατήρηση του status quo».

Νωρίτερα, ο κοινοτάρχης Δένειας Χαράλαμπος Αλεξάνδρου δήλωσε σε μέσα ενημέρωσης ότι Τούρκοι στρατιώτες παρενόχλησαν γεωργούς που μετέβησαν για να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους και επιχείρησαν να τους αναγκάσουν να αποχωρήσουν. Ανέφερε επίσης ότι η ΟΥΝΦΙΚΥΠ κλήθηκε στο σημείο και ότι οι εργασίες συνεχίζονται υπό την επιτήρησή της.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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