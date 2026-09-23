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Πανεπιστήμιο Κύπρου: Πέντε στη μάχη για την Πρυτανεία – Ποιοι διεκδικούν τη θέση

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ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ο σημερινός Πρύτανης, Τάσος Χριστοφίδης, ολοκληρώνει τη δεύτερη θητεία του και δεν έχει δικαίωμα επανεκλογής. Ο νέος Πρύτανης αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα στα μέσα Δεκεμβρίου.

Πέντε καθηγητές διεκδικούν τη θέση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου στις εκλογές της 7ης Οκτωβρίου. Οι υποψηφιότητες για τα τρία αξιώματα της Πρυτανείας έχουν πλέον ανακοινωθεί.

Για τη θέση του Πρύτανη υποψήφιοι είναι η Ελένη-Τατιανή Συνοδινού, σημερινή Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, και ο Ιωάννης Γιαπιντζάκης, σημερινός Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης. Την ίδια θέση διεκδικούν η Μαρίνα Νεοφύτου, Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής, ο Σωφρόνης Κληρίδης, Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, και η Φώφη Κωνσταντινίδου, καθηγήτρια στο Τμήμα Ψυχολογίας και διευθύντρια του Κέντρου Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης.

Για τη θέση της Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων έχει υποβάλει υποψηφιότητα η Γεωργία Παναγιώτου, Κοσμήτορας της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών. Τη θέση του Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης διεκδικούν ο Αντώνης Έλληνας, Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής, και ο Μάριος Δικαιάκος, καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής.

Η προεκλογική περίοδος περιλαμβάνει δημόσιες συζητήσεις για καθεμία από τις τρεις θέσεις. Οι υποψήφιοι θα μπορούν επίσης να παρουσιάσουν τις θέσεις τους μέσω σύντομων βίντεο, podcasts και της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου. Ο σημερινός Πρύτανης, Τάσος Χριστοφίδης, ολοκληρώνει τη δεύτερη θητεία του και δεν έχει δικαίωμα επανεκλογής. Ο νέος Πρύτανης αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα στα μέσα Δεκεμβρίου.

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