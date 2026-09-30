Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ τίμησε 32 χρόνια λειτουργίας της Μονάδας Αεροπορίας

Η ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ στην Κύπρο, ΟΥΝΦΙΚΥΠ, τίμησε την Τετάρτη τη συμπλήρωση 32 χρόνων λειτουργίας της Μονάδας Αεροπορίας της, η οποία τελεί υπό την ευθύνη του αργεντίνικου αποσπάσματος.

Σύμφωνα με ανάρτηση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στην πλατφόρμα X, στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Τετάρτης συμμετείχαν ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο και Επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Κασίμ Ντιάν, καθώς και ο Διοικητής της Δύναμης της αποστολής, Αντιστράτηγος Μοχάμαντ Ασαντουλάχ Μινχαζούλ Αλάμ.

Οι εκδηλώσεις αφορούσαν τη συμπλήρωση 32 χρόνων από τη δημιουργία της Μονάδας Αεροπορίας της UNFICYP υπό την ευθύνη του αργεντίνικου αποσπάσματος.

«Οι Αργεντινοί κυανόκρανοι της Αεροπορικής Μονάδας προσφέρουν επαγγελματισμό, προσαρμοστικότητα και πολύτιμη εμπειρία, την οποία έχουν αποκτήσει επιχειρώντας σε ορισμένα από τα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα του κόσμου, από την Ανταρκτική και την Παταγονία έως τις θερμότερες περιοχές της βόρειας Αργεντινής.

Τους ευχαριστούμε για τη συνεχή αφοσίωση, την υπηρεσία και τη δέσμευσή τους στην ειρήνη στην Κύπρο», ανέφερε η ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Πηγή: ΚΥΠΕ