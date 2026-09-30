Ελληνικά

| English

Έκτακτη Επικαιρότητα

πριν 33 λεπτά

Ρούτε προς Μόσχα: «Σταματήστε τις πυρηνικές απειλές» – Δεν βλέπει άμεση απειλή για χώρα του ΝΑΤΟ

Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ τίμησε 32 χρόνια λειτουργίας της Μονάδας Αεροπορίας

Header Image
Author Thumbnail

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ στην Κύπρο τίμησε τη συμπλήρωση 32 χρόνων από τη δημιουργία της Μονάδας Αεροπορίας, η οποία τελεί υπό την ευθύνη του αργεντίνικου αποσπάσματος.

Η ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ στην Κύπρο, ΟΥΝΦΙΚΥΠ, τίμησε την Τετάρτη τη συμπλήρωση 32 χρόνων λειτουργίας της Μονάδας Αεροπορίας της, η οποία τελεί υπό την ευθύνη του αργεντίνικου αποσπάσματος.

Σύμφωνα με ανάρτηση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στην πλατφόρμα X, στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Τετάρτης συμμετείχαν ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο και Επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Κασίμ Ντιάν, καθώς και ο Διοικητής της Δύναμης της αποστολής, Αντιστράτηγος Μοχάμαντ Ασαντουλάχ Μινχαζούλ Αλάμ.

Οι εκδηλώσεις αφορούσαν τη συμπλήρωση 32 χρόνων από τη δημιουργία της Μονάδας Αεροπορίας της UNFICYP υπό την ευθύνη του αργεντίνικου αποσπάσματος.

«Οι Αργεντινοί κυανόκρανοι της Αεροπορικής Μονάδας προσφέρουν επαγγελματισμό, προσαρμοστικότητα και πολύτιμη εμπειρία, την οποία έχουν αποκτήσει επιχειρώντας σε ορισμένα από τα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα του κόσμου, από την Ανταρκτική και την Παταγονία έως τις θερμότερες περιοχές της βόρειας Αργεντινής.
Τους ευχαριστούμε για τη συνεχή αφοσίωση, την υπηρεσία και τη δέσμευσή τους στην ειρήνη στην Κύπρο», ανέφερε η ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα