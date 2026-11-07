Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου: Τουρκικό UAV στην περιοχή που θα ποντιστεί το καλώδιο - «Οι έρευνες για GSI θα συνεχιστούν διαμηνύει» η Αθήνα

Σύμφωνα με τις ελληνικές διπλωματικές πηγές, οι εργασίες του γαλλικού πλοίου «θα προχωρήσουν βάσει του επιχειρησιακού προγραμματισμού της εταιρείας» σε ελληνικά και κυπριακά χωρικά ύδατα, καθώς και σε περιοχές ελληνικής και κυπριακής υφαλοκρηπίδας.

Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι «το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας είναι σαφές και δεν χωρεί διαφορετικών ερμηνειών», απαντώντας στις τουρκικές αιτιάσεις για τις έρευνες που συνδέονται με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Τουρκικό UAV στην περιοχή των ερευνών

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος με διακριτικό VATOZ17 πραγματοποιούσε πτήσεις επιτήρησης νότια της Καρπάθου, στην περιοχή από την οποία προβλέπεται να διέλθει το υποθαλάσσιο καλώδιο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το UAV εκτελούσε επαναλαμβανόμενες κυκλικές διαδρομές επιτήρησης πάνω από τη θαλάσσια περιοχή ενδιαφέροντος, ενώ πρόκειται πιθανότατα για αεροσκάφος τύπου AKINCI ή ANKA.

Αποστολή παρακολούθησης από βάση στο Ντάλαμαν

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος είχε απογειωθεί από τη ναυτική βάση του Ντάλαμαν και εκτελούσε αποστολή συλλογής πληροφοριών και παρακολούθησης της δραστηριότητας που συνδέεται με τις προγραμματισμένες εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση.

Αναφέρεται επίσης ότι το UAV ενεργοποιούσε και απενεργοποιούσε κατά διαστήματα τον πομπό αναγνώρισής του, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να μην είναι συνεχώς ορατό στα διαθέσιμα συστήματα παρακολούθησης πτήσεων.

Στο επίκεντρο η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου

Η εξέλιξη καταγράφεται ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για τις βυθομετρικές και ωκεανογραφικές έρευνες του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου, το οποίο αποτελεί βασικό τμήμα του σχεδιασμού του Great Sea Interconnector.

Η δραστηριότητα του τουρκικού UAV και η αντίδραση της Άγκυρας προσδίδουν εκ νέου γεωπολιτική διάσταση στο έργο, καθώς η Τουρκία έχει επανειλημμένα εκφράσει αντιρρήσεις για τις έρευνες και τις εργασίες που σχετίζονται με τη διαδρομή του καλωδίου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Με πληροφορίες από Πρώτο Θέμα