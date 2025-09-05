Βλέπει εργοδότες ο Παναγιώτου - Τα ίδια και τα ίδια στη χθεσινή συνάντηση με συντεχνίες

Τις εργοδοτικές οργανώσεις θα δει σήμερα το πρωί ο Υπουργός Εργασίας, Γιάννης Παναγιώτου σε συνέχεια της χθεσινής συνάντησης με τις συντεχνίες στην οποία δεν έχει σημειωθεί καμία ουσιαστική εξέλιξη.

Οι εργοδοτικές οργανώσεις δεν συναινούν σε πλήρη αποκατάσταση της ΑΤΑ στο 100%, ευνοώντας κλιμακωτή απόδοσή της ενώ το ΚΕΒΕ όπως ανέφερε πρόσφατα ο γγ του επιμελητηρίου, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, σκέφτεται σοβαρά την επαναφορά της πρότασης για πλήρη κατάργηση του θεσμού.

Το κλίμα που επικρατεί μέχρι αυτή τη στιγμή δείχνει ότι οι συντεχνίες προχωρούν κανονικά με την τρίωρη στάση εργασίας την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου.

Όπως δήλωσε στον «Π», η γγ της ΠΕΟ Σωτηρούλα Χαραλάμπους κατά τη χθεσινή συνάντηση με τον υπουργό «επαναλάβαμε τις θέσεις μας και το πλαίσιο στο οποίο μπορούμε να κινηθούμε».

Οι συντεχνίες επιμένουν στην πλήρη αποκατάσταση της ΑΤΑ στο 100% και η μόνη υπαναχώρηση που μπορούν να δεχθούν είναι η σταδιακή εφαρμογή της στο 100% στο πλαίσιο της φιλοσοφίας της .

Μετά το πέρας της πρόσφατης πανσυνδικαλιστικής σύσκεψης ο γγ της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, διαμήνυσε πως το συνδικαλιστικό κίνημα, συντεταγμένα και ενωμένο, στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα προς τους εργαζόμενους για συσπείρωση και συμπόρευση σε αυτή την προσπάθεια.

«Είναι το πρώτο βήμα σε σχέση με μία σειρά μέτρων, μέχρις ότου πετύχουμε τον στόχο, ο οποίος είναι συλλογικός και καθολικός», πρόσθεσε. Υπογράμμισε ότι ο αγώνας δεν αφορά μόνο τους συνδικαλιστικά οργανωμένους εργαζομένους, αλλά το σύνολο της αγοράς εργασίας, για να ρυθμιστεί με περισσότερη επάρκεια και για να ρυθμιστεί με περισσότερη επάρκεια και να στη ριχθεί το σύνολο των εργαζομένων».

Σύμφωνα με τη ΣΕΚ, σε μια περίοδο όπου ο κίνδυνος περαιτέρω αποσταθεροποίησης της αγοράς εργασίας είναι ορατός και χρήζει σοβαρής επαναρρύθμισης, η ύπαρξη θεσμικής αδυναμίας, είτε λόγω μειωμένης κάλυψης εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις, είτε λόγω παραβιάσεων τους από μερίδα εργοδοτών, δημιουργεί αρνητικές επιπτώσεις στο βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων και υπονομεύει την ομαλότητα στο σύστημα εργασιακών σχέσεων του τόπου.

Την ίδια ώρα, τονίζει, «η έλλειψη προθυμίας εκ μέρους του κράτους στο να ενισχύσει και να επεκτείνει το θεσμό των συλλογικών συμβάσεων εκτρέφει την εργοδοτική αυθαιρεσία, απειλώντας με αυτό τον τρόπο τις εργασιακές σχέσεις και την εργατική ειρήνη στον τόπο μας».

Αρχές εβδομάδας οι κυβερνητικές αποφάσεις

Σημειώνεται ότι ο Υπουργός Εργασίας, Γιάννης Παναγιώτου δήλωσε την Τετάρτη ότι οι κυβερνητικές αποφάσεις για την ΑΤΑ θα ανακοινωθούν αρχές της επόμενης εβδομάδας.