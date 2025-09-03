Νέος κύκλος επαφών για την ΑΤΑ- Επαναφορά πρότασης κατάργησης του θεσμού σκέφτεται το ΚΕΒΕ

Νέες, χωριστές συναντήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους θα πραγματοποιήσει την Πέμπτη και Παρασκευή ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Παναγιώτου, επαναλαμβάνοντας την προσπάθεια να τερματιστεί το αδιέξοδο στις αγεφύρωτες, έως τώρα, διαφορές που χωρίζουν τους κοινωνικούς εταίρους.

Ο υπουργός Εργασίας βρίσκεται σε επικοινωνία με τις δύο πλευρές και θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις την Πέμπτη με τις συντεχνίες και την Παρασκευή με τις εργοδοτικές οργανώσεις.

Το κλίμα που επικρατεί δεν επιτρέπει αισιοδοξία για επιτυχή έκβαση της νέας προσπάθειας, καθώς μετά και την εξαγγελία της τρίωρης στάσης εργασίας την ερχόμενη Πέμπτη, όλοι εμμένουν στις θέσεις τους.

Ο γενικός διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, σε δηλώσεις του στον «Π», και σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «X», ανέφερε ότι το θέμα της ΑΤΑ είναι αμιγώς οικονομικό, ένας μηχανισμός αυτόματης σύνδεσης των μισθών με την αυξομείωση του πληθωρισμού που εφάρμοσαν δεκάδες ευρωπαϊκές χώρες και που σχεδόν όλες τον εγκατέλειψαν.

«Οι συντεχνίες μας δυστυχώς το μεταχειρίζονται ως 'θέμα αρχής'. Αυτό δυσχεραίνει τη διαπραγμάτευση, αλλά δεν την καθιστά a priori ατελέσφορη, νοουμένου ότι 'η άλλη πλευρά' θα διαχειριστεί με σεβασμό το δεδομένο αυτό. Εμείς αυτό πράξαμε: προσπαθήσαμε να διαμορφώσουμε προτάσεις για οριστική ρύθμιση του συστήματος, διατηρώντας τις βασικές πτυχές (φιλοσοφία της ΑΤΑ) και προσαρμόζοντάς το στις οικονομικές πραγματικότητες (εκσυγχρονισμός της ΑΤΑ)», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Αντωνίου, «με δύο μεταβατικές συμφωνίες το 2017 και το 2023, δεσμευθήκαμε να φτιάξουμε μια μόνιμη και ολοκληρωμένη συμφωνία για τον νέο τρόπο καταβολής της ΑΤΑ μέσα στη φιλοσοφία της. Ουδέποτε συμφωνήσαμε 'επαναφορά στο 100%'. Αντίθετα, όταν το 2023 αποδεχτήκαμε την αύξηση από το 50% στο 66,7%, τονίζαμε προς πάσα κατεύθυνση, ότι το κάνουμε έναντι της δέσμευσης να συνομολογήσουμε μια συμφωνία με την προοπτική να την εκσυγχρονίσουμε».

Παράλληλα, τονίζει ότι συμφωνία σημαίνει ελεύθερη προσχώρηση, οικειοθελή συναίνεση. «Η επιβολή των θέσεων της μιας πλευράς επί της άλλης μετά από προσφυγή στη δύναμη (απεργίες), δεν είναι συμφωνία - είναι συνθηκολόγηση. Εμείς δεν φύγαμε ποτέ από το τραπέζι που οδηγεί σε κοινά αποδεκτή συμφωνία - οι εταίροι μας όμως βγαίνουν στον δρόμο. Δικαίωμά τους, έστω κι αν έτσι παραβιάζουν τον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων, αφού ο μόνος αρμόδιος να κηρύξει αδιέξοδο (ο υπουργός Εργασίας) ξεκαθαρίζει ότι η προσπάθεια συνεχίζεται», επισημαίνει.

Στο τραπέζι κατάργηση του θεσμού

Οι σκέψεις του ΚΕΒΕ για επαναφορά της πρότασης για κατάργηση του θεσμού της ΑΤΑ, δυσχεραίνουν περαιτέρω το κλίμα.

Μιλώντας στον «Π», ο γ.γ. του ΚΕΒΕ. Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, ανέφερε ότι λόγω της εξαγγελίας των μέτρων από τις συντεχνίες σκέφτονται σοβαρά το ενδεχόμενο επαναφοράς της πρότασης για κατάργηση του θεσμού και αντικατάστασή του με έναν νέο μηχανισμό που να λαμβάνει υπόψη τις παραμέτρους παρά να μπουν στη διαδικασία να εκσυγχρονίσουν τον υφιστάμενο, εφόσον φαίνεται ότι δεν βρίσκεται ούτε στο ελάχιστο θετική ανταπόκριση από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «X» αλλά και σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο κ. Ρουσουνίδης επεσήμανε ότι ο θεσμός της ΑΤΑ είναι ένας αναχρονιστικός θεσμός ο οποίος ως έχει αυτή τη στιγμή, όπως διαφαίνεται από μελέτη του Υπουργείου Οικονομικών, θα επιφέρει στα κρατικά ταμεία μέχρι το 2028 επιπρόσθετο κόστος της τάξης του €1,3 δισ.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι «θα επέλθει τεράστιο πλήγμα όσον αφορά τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας, αλλά και την αξιοπιστία της ως επενδυτικός προορισμός, καθώς επίσης και στις οποιεσδήποτε προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας, πυλώνες τους οποίους τορπιλίζει η εξαγγελθείσα παναπεργία, που στην ουσία ως ιδανικοί αυτόχειρες θα καταστρέψουμε ό,τι με κόπο και μόχθο κτίσαμε τα τελευταία χρόνια».

Δίπλα στις συντεχνίες

Οι εξελίξεις για την ΑΤΑ φέρνουν και κομματικές αντιδράσεις. «Αποκατάσταση της ΑΤΑ κι επέκτασή της για κάθε μισθωτό είναι το ζητούμενο. Όχι η αποδόμηση και η κατάργησή της», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ΑΚΕΛ.

«Σήμερα έπρεπε να ήταν αυτονόητη η εφαρμογή των συμφωνηθέντων για την ΑΤΑ και να συζητούμε πώς και πότε θα επεκταθεί για όλους τους μισθωτούς της χώρας. Αντί τούτου όμως, οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι με τις πλάτες της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη μεθοδεύουν την αποδόμηση και τελικά την κατάργηση της ΑΤΑ», τόνισε.

Η ΕΔΕΚ στηρίζει την απόφαση του συνδικαλιστικού κινήματος για τη λήψη απεργιακών μέτρων, θεωρώντας την ως την ύστατη προσπάθεια για να διασωθεί η ουσία της φιλοσοφίας του θεσμού της ΑΤΑ και χαρακτηρίζει «επικίνδυνη οπισθοδρόμηση, να συζητείται η ουσιαστική εξουδετέρωση της ΑΤΑ».

Το Κίνημα Οικολόγων επεσήμανε σε ανακοίνωσή του ότι ο θεσμός της ΑΤΑ αποτελεί κοινωνικό κεκτημένο, που πρέπει να διαφυλαχθεί και να αποδοθεί στους εργαζόμενους. Την ίδια ώρα, τόνισε την ανάγκη επέκτασής του, ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να επωφελούνται καθολικά και δίκαια.