Από 1η Οκτωβρίου οι καταναλωτές μπορούν να αξιοποιούν την πλεονάζουσα ενέργεια από ΑΠΕ

Από την 1η Οκτωβρίου αρχίζει η εμπορική λειτουργία της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού, αναφέρει ανακοίνωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ).

Η έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού, σύμφωνα με τη ΡΑΕΚ, σηματοδοτεί μία νέα εποχή στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο την υιοθέτηση μίας πλήρους ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς, όπου όλα τα μέρη, παραγωγοί / προμηθευτές / τελικοί πελάτες, είναι ελεύθερα να αποφασίζουν μεταξύ τους, μέσω δικών τους διμερών συμφωνιών, τον τρόπο διαχείρισης και αποζημίωσης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγουν και εγχέεται στο ηλεκτρικό δίκτυο από τα δικά τους συστήματα παραγωγής ηλεκτρισμού.

Η ΡΑΕΚ αναφέρει ότι από την 1η Οκτωβρίου οι τελικοί πελάτες που δεν θα είναι συμβεβλημένοι σε οποιοδήποτε σχήμα συμψηφισμού ενέργειας είτε άλλο Σχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, θα έχουν το δικαίωμα να ενεργούν ως ενεργοί πελάτες ή/και ως αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ΑΠΕ και θα είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τον τρόπο διαχείρισης της πλεονάζουσας ενέργειας που θα παράγεται από τα συστήματα παραγωγής τους και θα εγχέεται στο ηλεκτρικό δίκτυο, μέσω διμερών συμφωνιών είτε με Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης που συμμετέχει στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού είτε με τον Προμηθευτή τους.

Επίσης, οι τελικοί πελάτες που είναι ήδη συμβεβλημένοι σε Σχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν τις υφιστάμενες συμβάσεις τους.

Με τη λήξη των εν λόγω συμβάσεων θα μεταβαίνουν σε καθεστώς συμψηφισμού λογαριασμών η διάρκεια του οποίου θα είναι ελεύθερη να αποφασιστεί μεταξύ του Τελικού Πελάτη και του Προμηθευτή του.

Ωστόσο, ο τελικός πελάτης θα έχει το δικαίωμα να μην ενταχθεί σε καθεστώς συμψηφισμού λογαριασμών, αλλά να εφαρμόσει τα όσα αναφέρονται στο πρώτο σημείο πιο πάνω, σημειώνει η ΡΑΕΚ.

Τονίζει ότι ο πλήρης τρόπος της δραστηριοποίησης των Τελικών Πελατών, ως Ενεργοί Πελάτες και Αυτοκαταναλωτές Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, περιγράφεται στην Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 02/2024 (Κ.Δ.Π. 376/2024) και ως εκ τούτου οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος καλείται να ανατρέξει στις πρόνοιες της εν λόγω απόφασης για πλήρη ενημέρωση των δικαιωμάτων που μπορεί να ασκήσει.

Πηγή: ΚΥΠΕ