Θα ξεπεράσουν τα €8 δισ. τα φορολογικά έσοδα το 2025, λέει ο Έφορος Φορολογίας

Το 2025 υπολογίζουμε να ξεπεράσουμε τα €8 δισεκατομμύρια φορολογικά έσοδα, από 7,4 δισ. έσοδα το 2024, τόνισε ο Έφορος Φορολογίας Σωτήρης Μαρκίδης, ενώ η Διευθύντρια της Ελεγκτικής Υπηρεσίας (ΕΥ) Μαρία Παύλου είπε ότι τα καθυστερημένα έσοδα παρουσιάζουν αύξηση σχεδόν €1 δισεκατομμύριο, μέσα σε δύο χρόνια (από €2,2 δισ. το 2021 σε €3,1 δισ. το 2023).

Μιλώντας ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου η οποία εξέτασε την ετήσια έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2023 για το Τμήμα Φορολογίας, ο Γενικός Ελεγκτής Ανδρέας Παπακωνσταντίνου είπε ότι «έγινε μια μεγάλη προσπάθεια από το 2021 μέχρι το 2024 και υπήρξε σημαντική αύξηση των εσόδων του κράτους» και πρόσθεσε πως «είδαμε μια προσπάθεια να απλοποιηθούν οι διαδικασίες για να αυξηθούν τα έσοδα».

Αυτή η προσπάθεια φέρνει και κάποιες δυσκολίες καθώς εντοπίσαμε κάποιες αδυναμίες, πρόσθεσε.

Ανέφερε επίσης ότι σε συνεννόηση της ΕΥ με το Τμήμα φορολογίας «εξετάσαμε το πως χειριζόμαστε τις καταγγελίες» που λαμβάνει η Υπηρεσία για θέματα φοροδιαφυγής.

Η Διευθύντρια της ΕΥ Μαρία Παύλου είπε ότι υπήρξε μια αύξηση των φορολογικών εσόδων την τελευταία τετραετία από €4,6 δισεκατομμύρια το 2021 πήγαμε σχεδόν στα €7 δισ. το 2024.

Η κ. Παύλου είπε ακόμη ότι μειώθηκαν σημαντικά οι εκκρεμείς φορολογίες που δεν εκκαθαρίστηκαν από τον Έφορο το 2022 ήταν 1,4 εκατομμύρια, μειώθηκαν το 2023 στις 830.000 και το 2024 μειώθηκαν περαιτέρω στις 220.000.

Σε παρέμβαση του, ο Έφορος Φορολογίας είπε ότι τα στατιστικά του Τμήματος καταδεικνύουν υψηλότερα ποσά φορολογικών εσόδων, προσθέτοντας ότι το 2021 ήταν €5 δισ., το 2024 πήγε €7,4 δισ. και φέτος υπολογίζουμε να ξεπεράσουμε τα €8 δισ.

Αναφορικά σε ποσά, ο κ. Μαρκίδης είπε ότι για εκκαθάριση φορολογικών Δηλώσεων εκδώσαμε φορολογίες πέραν του μισού δισεκατομμυρίου και «εισπράξαμε ένα μεγάλο ποσοστό αυτού του ποσού».

Η κ. Παύλου είπε ότι η συσσώρευση καθυστερημένων εσόδων που ανέρχεται σε €3,1δισ. στις 31.12.2023, εκ των οποίων περίπου μόνο τα €1,7 δισ. αναμένεται να εισπραχθούν άμεσα (αμέσως απαιτητά), κυρίως λόγω της μη έγκαιρης λήψης αποτελεσματικών μέτρων από το Τμήμα πριν χρόνια για είσπραξη των φορολογικών οφειλών. Σημείωσε ότι το €1,4 δισ. δύσκολα θα εισπραχθεί.

Το ίδιο περίπου ποσό ήταν και τέλος του 2024, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προστίμων, πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι τα καθυστερημένα έσοδα παρουσιάζουν αύξηση σχεδόν €1 δισ. σε δύο χρόνια (από €2,2 δισ. το 2021 σε €3,1 δισ. το 2023).

«Αυτό πρέπει να μας ανησυχεί και το Τμήμα πρέπει να λάβει σοβαρά αυτή την μεγάλη αύξηση και να λαμβάνει έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα (κατάσχεση ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς, ποινική ευθύνη των διευθυντών και των συμβούλων των νομικών προσώπων)», πρόσθεσε.

Ανέφερε επίσης ότι στην προσπάθεια να γίνει μαζική επιβολή φορολογιών και δεν έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι οι πλείστες φορολογίες «φαίνεται ότι συμφωνούν με την αυτοφορολογία που έκανε ο φορολογούμενος».

Η κ. Παύλου είπε ακόμη ότι υπάρχει αδυναμία να παρακολουθείται η έγκαιρη ή μη υποβολή δηλώσεων.

Αναφορικά με την πλατφόρμα ανταλλαγής ΦΠΑ μεταξύ των χωρών, η κ. Παύλου είπε ότι «εισπράξαμε ένα ποσό και ο Έφορος δεν προέβη σε έλεγχο αν είναι σωστό το συγκεκριμένο ποσό».

Μιλώντας ο Έφορος Φορολογίας, αναφορικά με τον έλεγχο που διενεργεί η ΕΥ, είπε ότι «ο έλεγχος είναι ευλογία» και πρόσθεσε ότι «η λογοδοσία για μας είναι προστασία του Εφόρου Φορολογίας».

«Το γεγονός ότι δεχόμαστε ελέγχους, το γεγονός ότι λογοδοτούμε εκτός από ότι είναι σωστό ως θέμα αρχής είναι και προστασία προς εμένα και την ομάδα μου όσον αφορά τη συμπεριφορά των λειτουργών μας», υπογράμμισε.

Αναφέρθηκε επίσης σε πάρα πολύ καλή σχέση με την ΕΥ διαχρονικά και πρόσθεσε πως το Τμήμα δίδει οποιαδήποτε πληροφόρηση χρειάζεται η ΕΥ για να διεξάγει οποιασδήποτε μορφής ελέγχων.

Αναφερόμενος στα φορολογικά έσοδα, ο κ. Μαρκίδης είπε ότι το 2021 το Τμήμα Φορολογίας είχε περίπου €5 δισεκατομμύρια έσοδα, το 2024 αυτά ανήλθαν στα 7,4 δισ. έσοδα και «το 2025 υπολογίζουμε να ξεπεράσουμε τα €8 δισεκατομμύρια».

Ανέφερε ότι το 2021 είχαμε 533 λειτουργούς του τμήματος, το 2024 είχαμε 505 λειτουργούς, δηλαδή λιγότερους.

Αναφέρθηκε επίσης σε 165 κενές θέσεις στο Τμήμα Φορολογίας, εκ των οποίων περίπου οι 100 βρίσκονται ενώπιον της ΕΔΥ για πρόσληψη ή προαγωγές.

«Αν είχαμε ακόμη 100 λειτουργούς από τις 165 κενές θέσεις, αντιλαμβάνεστε πόσο περισσότερα θα ήταν τα έσοδα του Τμήματος και επιπρόσθετα τα μακροχρόνια έσοδα λόγω της αύξησης της φορολογικής συμμόρφωσης που θα επέφεραν οι οποιοιδήποτε επιπρόσθετοι έλεγχοι», υπογράμμισε.

Δεν θέλουμε νέο προσωπικό. Το μόνο που θέλουμε είναι το προσωπικό που προβλέπεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό μας, πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι το σημαντικό είναι να νοιώθει η οικονομία, οι επιχειρήσεις και οι πολίτες ότι υπάρχει φορολογική αρχή η οποία διεξάγει ελέγχους, οπότε θα σκεφτούν πολύ να μην είναι συμμορφωμένοι με τις υποχρεώσεις τους.

Ο Έφορος Φορολογίας είπε ότι το Τμήμα δούλεψε «πάρα πολύ στην φορολογική συμμόρφωση» και πρόσθεσε πως γίνεται προσπάθεια «να ξανασχεδιάσουμε τις διαδικασίες μας και να αλλάξουμε το μοντέλο που λειτουργούμε και να φύγουμε από το παραδοσιακό μοντέλο όπου υπάρχουν τα επαρχιακά γραφεία και ο κάθε πολίτης θα ξέρει να πάει στο επαρχιακό του γραφείο για να διεξάγει τις εργασίες του».

Συνδυάζοντας αυτό με το νέο μηχανογραφικό σύστημα «προσπαθούμε να αλλάξουμε τον τρόπο που λειτουργούμε, ούτως ώστε να δημιουργηθούν οι παγκύπριες μονάδες, η κάθε μονάδα εκ των οποίων θα έχει ένα συγκεκριμένο στόχο ή φορολογία ή καθήκοντα να διεξάγει», πρόσθεσε.

Αναφέρθηκε στα πάρα πολλά πλεονεκτήματα που θα έχει το νέο μοντέλο, λέγοντας για παράδειγμα ότι εκεί που είχες τρία άτομα στο επαρχιακό της Πάφου να κάνουν θέματα της ακίνητης ιδιοκτησίας, 10 στη Λευκωσία, δύο στη Λεμεσό «θα έχεις μία ομάδα παγκύπρια 20 – 25 άτομα όπου θα διεξάγουν τις εργασίες τους με πιο πολύ ομοιομορφία, διότι να έχουν τον ίδιο προϊστάμενο και τις ίδιες διαδικασίες, ενώ το μηχανογραφικό σύστημα θα τους κατανέμει τις εργασίες.

Αυτό, συνέχισε, θα προστατεύσει το λειτουργό του Τμήματος από πιθανές πιέσεις αλλά και το σύστημα από πιθανότητες διαφθοράς.

Υλοποίηση νέου λογισμικού κατά 90% μέχρι τέλος 2026

Ο κ. Μαρκίδης είπε ότι «άλλο σημαντικό κομμάτι για να διεξάγουμε τις εργασίες μας είναι η τεχνολογία» και πρόσθεσε πως το νέο λογισμικό σύστημα του Τμήματος «ελπίζουμε μέχρι το τέλος του 2026 να έχει υλοποιηθεί κατά 90%».

«Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα η φορολογική δήλωση του 2025 να υποβληθεί το 2026 με το νέο μηχανογραφικό σύστημα», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι οι ενεργοί φορολογούμενοι (active), εγγεγραμμένοι στο φορολογικό μητρώο, είναι περίπου 100.000 εταιρείες και περίπου 320.000 φυσικά πρόσωπα.

«Χωρίς σωστά μηχανογραφικά συστήματα, χωρίς σωστούς μηχανογραφικούς ελέγχους, δεν μπορούμε να διεξάγουμε την δουλειά μας», υπογράμμισε.

Ο κ. Μαρκίδης είπε ότι δίνουμε πάρα πολλή σημασία και έμφαση στο νέο λογισμικό σύστημα, το οποίο θα στοιχίσει €30 εκατομμύρια και «είμαστε από τα πολλά λίγα τμήματα της Κυβέρνησης που συνεχίζει την υλοποίηση του».

Ανέφερε ότι το συμβόλαιο για το νέο λογισμικό έγινε με εταιρεία από τη Νέα Ζηλανδία και σημείωσε ότι η υλοποίηση του άρχισε πριν δύο χρόνια και έχει υλοποιηθεί το 60% με 70%.

«Υπολογίζουμε μέσα στο 2026 να το ολοκληρώσουμε και να ξεκινήσουμε τις βελτιώσεις (του συστήματος) και τις συνδέσεις με άλλα λογισμικά που έχει το κράτος», πρόσθεσε.

Εκκαθάριση φορολογικών Δηλώσεων

Αναφορικά με την εκκαθάριση των φορολογικών Δηλώσεων, ο Έφορος είπε ότι πολύ ορθά λέει η ΕΥ ότι δεν έγιναν όλοι οι έλεγχοι.«Φυσικά δεν έγιναν όλοι οι έλεγχοι όταν μιλάς για μια εκκαθάριση 3 εκατομμυρίων φορολογικών Δηλώσεων», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι το Τμήμα στόχευσε τους υψηλού κινδύνου φορολογούμενους.

Επιστροφή ΦΠΑ πέραν των 500 εκ. ευρώ το 2025

Σε σχέση με τις επιστροφές ΦΠΑ, ο κ. Μαρκίδης είπε ότι επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες και «μέσα στο 2025 μέχρι το τέλος του Αυγούστου επιστρέψαμε πέραν των 500 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 440 ήταν επιστροφές ΦΠΑ και υπολογίζουμε φέτος να υπάρξει ρεκόρ επιστροφών ΦΠΑ, ανάλογα και με τις εισπράξεις.

Ανέφερε επίσης ότι αρκετά από αυτά που είπε η κ. Παύλου «για να διορθώσουμε έχουν γίνει και μπορούν να διορθωθούν όταν θα μπει σε εφαρμογή το νέο λογισμικό».

Όσον αφορά τις καταγγελίες, ο Έφορος είπε ότι σήμερα έχουμε περίπου γύρω στις 25 - 30 καταγγελίες οι οποίες δεν είναι διεκπεραιωμένες και «είναι πολύ λιγότερες σε αριθμό από τις καταγγελίες που είχαμε όταν ξεκινήσαμε πριν περίπου τρία χρόνια».

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Μαρκίδης είπε ότι το κίνητρο εκείνου που καταγγέλλει δεν έχει καμία σημασία στο αν θα διεξάγεις στον έλεγχο ή τη διερεύνηση, προσθέτοντας ότι «συνήθως οι πιο καλοί καταγγέλλοντες και ένα μεγάλο ποσοστό είναι αυτοί που χώρισαν, που είναι συνέταιροι και μαλώνουν και κάποιος υπάλληλος που καταγγέλλει τον εργοδότη του διότι βλέπει κάποια περίεργα».

Υποχρεώσεις σωματείων - Μηνιαίες εισπράξεις €230.000

Ο κ. Μαρκίδης είπε ότι μετά τη συμφωνία και την επανένταξη των σωματείων στο Σχέδιο του Υπουργικού Συμβουλίου, αυτά είναι "πλήρως συμμορφούμενα". Πρόσθεσε ότι οι εισπράξεις του Τμήματος ανέρχονται συνολικά σε €230.000, μηνιαίως.

Είπε ακόμη ότι τα σωματεία συνεχίζουν να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους.

Φορολογική μεταρρύθμιση

Ο Έφορος Φορολογίας είπε ότι το Τμήμα έκανε «αρκετές εισηγήσεις στον Υπουργό Οικονομικών, πολλές από τις οποίες δέχθηκε και μπήκαν στα νομοσχέδια» και αφορούν την αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης, την διεύρυνση της φορολογικής βάσης και την αύξηση της εισπραξιμότητας του Τμήματος Φορολογίας.

Πολλές από αυτές τις εισηγήσεις είχαν αντιδράσεις και κάποιες φορές εύλογες αντιδράσεις και καλούμε τους φορείς να αναφέρουν τις ανησυχίες τους και να εισηγηθούν και ασφαλιστικές δικλείδες για να μειωθούν οι υπερεξουσίες και να επιτευχθεί και ο στόχος του νομοσχεδίου, πρόσθεσε.

Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη ύπαρξης φορολογικής δικαιοσύνης και πρόσθεσε ότι έχει δημιουργηθεί εσωτερικά ανεξάρτητη επιτροπή ενστάσεων.

