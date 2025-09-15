ΥΠΟΙΚ στη Βουλή: Στην ευχέρεια κρατών μελών οι επενδύσεις ατόμων με διπλή υπηκοότητα - Ζήτησε χρόνο για να μελετηθεί

Περισσότερο χρόνο για να μελετηθεί το θέμα αντιμετώπισης φυσικού προσώπου με διπλή υπηκοότητα (κράτους μέλος της ΕΕ και τρίτης χώρας) ο οποίος θα προβεί σε στρατηγικής σημασίας επένδυση στην Κύπρο, ζήτησε το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τα όσα λέχθηκαν τη Δευτέρα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, η οποία συνέχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση εναρμονιστικού νομοσχεδίου για τη δημιουργία Εθνικού Πλαισίου Ελέγχου Άμεσων Ξένων Επενδύσεων.

Όπως αναφέρθηκε στην Επιτροπή Οικονομικών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ένα τέτοιο πρόσωπο ως Ευρωπαίο πολίτη που δεν εμπίπτει στις πρόνοιες του εναρμονιστικού νομοσχεδίου, αλλά ταυτόχρονα αφήνει την διακριτική ευχέρεια στα κράτη μέλη, αν το επιθυμούν, να είναι πιο αυστηρά από το ευρωπαϊκό πλαίσιο και να θεωρούν, ως ξένο, φυσικό πρόσωπο που έχει διπλή υπηκοότητα.

Το νομοσχέδιο εναρμονίζει την Κύπρο με τις ευρωπαϊκές πρακτικές, προβλέποντας αυστηρότερους ελέγχους σε επενδύσεις στρατηγικής σημασίας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι η χώρα παραμένει ανταγωνιστικός προορισμός για αξιόπιστες επενδύσεις.

Συγκεκριμένα, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι το Υπουργείο Οικονομικών επικοινώνησε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με το πως αντιμετωπίζεται το φυσικό πρόσωπα με διπλή υπηκοότητα (κράτους μέλος της ΕΕ και τρίτης χώρας) με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναφέρει ότι «εφόσον έχει την υπηκοότητα κράτους μέλους ασχέτως ότι έχει υπηκοότητα τρίτης χώρας, θα θεωρείται Ευρωπαίος πολίτης και δεν θα υπόκειται σε έλεγχο» και κατ΄ συνέπεια δεν εμπίπτει στις πρόνοιες του συγκεκριμένου νομοσχεδίου.

Συνεχίζοντας, ωστόσο, η Επιτροπή ανέφερε, όπως είπε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ότι «υπάρχουν και κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν διαφορετικά το ζήτημα αυτό και αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να μπορείς να υποβάλεις σε έλεγχο αυτό το φυσικό πρόσωπο».

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών πρόσθεσε πως από έρευνα που διενήργησε το Υπουργείο, υπάρχουν χώρες, όπως η Εσθονία, που προβαίνει σε έλεγχο τέτοιους είδους φυσικό πρόσωπο έστω και αν έχει αυτή υπηκοότητα κράτους μέλους, ενώ η Αυστρία δεν προβαίνει σε έλεγχο. Το Υπουργείο ζήτησε περισσότερο χρόνο για να μελετηθεί το θέμα.

Επιπλέον, ζήτησε να διατηρηθεί η δυνατότητα να ελέγχονται τέτοιου είδους επενδύσεις εντός διαστήματος 15 μηνών από την ημέρα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επένδυση.

«Θα φανεί στην πορεία αν ενήργησε εύλογα» ή κακόπιστα, σημείωσε.

«Εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει η περίοδος των 15 μηνών», ανέφερε εκπρόσωπος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Cyprus International Businesses Association (CIBA) και πρόσθεσε ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί έχουν πρόθεση να επεκτείνουν τους 15 μήνες, στο μέλλον.

Επίσης, ζήτησε να υπάρχει ασφάλεια δικαίου προς τους επενδυτές και ταυτόχρονα να διασφαλίζεται το κράτος. Ζήτησε επίσης όπως υπάρξουν κριτήρια, ενώ ανέφερε ότι υπάρχουν καινοτόμες επιχειρήσεις που μπορεί να δημιουργούν κάποια θέματα επί του προκειμένου.

«Ζητούμε να ενταχθούν μέσα στο δίκτυ προστασίας και ελέγχου και τα φυσικά πρόσωπα και όχι μόνο τα νομικά πρόσωπα», υπογράμμισε.

Αναφορικά με τις κρίσιμες υποδομές, εκπρόσωπος του Υπουργείου ανέφερε ότι η ΕΕ διαθέτει νομοθεσία για το «ποιες είναι οι κρίσιμες υποδομές» και πρόσθεσε ότι «θα εκδώσουμε κατευθυντήρια για να κατευθύνουμε τους δυνητικούς επενδυτές στην οδηγία όπου «καταγράφονται ποιες είναι αυτές οι κρίσιμες υποδομές».

