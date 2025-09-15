Βαφεάδης: Αναγκαία η συνεργασία για βιώσιμη ναυτιλιακή βιομηχανία

Την ανάγκη συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων ώστε να διασφαλιστεί μια ισχυρή, δίκαια και βιώσιμη ναυτιλιακή βιομηχανία, υπογράμμισε ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης, σημειώνοντας πως η Εθνική Ναυτιλιακή Στρατηγική καθοδηγεί τις προσπάθειες της Κυπριακής Κυβέρνησης για αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα.

Ο Αλέξης Βαφεάδης χαιρέτισε το πρωί, στη Λεμεσό, την έναρξη των εργασιών του Maritime Roundtable της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Μεταφορές (ITF), στο οποίο συμμετέχουν πέραν των 180 συνδικαλιστών από 140 χώρες, με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς συνδικαλιστικής συνεργασίας και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ναυτεργατών και λιμενεργατών.

Όπως ανέφερε στην ομιλία του ο Υπουργός, η Κύπρος είναι περήφανη που αναγνωρίζεται ως ένα ναυτιλιακό κράτος και ένα από τα ηγετικά ναυτιλιακά κέντρα της Ευρώπης και της Μεσογείου, με σύγχρονο νηολόγιο, δυναμικά λιμάνια και ισχυρό δίκτυο logistics.

Σημειώνοντας ότι η Κύπρος, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευθυγραμμίζει τις ναυτιλιακές πολιτικές της σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή πλαίσια, «με στόχο να θέσει υψηλά πρότυπα στην περιοχή», υπέδειξε πως, πέρα από τα πλοία και τις εμπορικές οδούς, «είναι οι άνθρωποι του ναυτιλιακού τομέα που καθιστούν δυνατή τη διατήρηση του παγκόσμιου εμπορίου».

Ο κ. Βαφεάδης εξήρε το έργο όλων όσοι εργάζονται στην ναυτιλιακή βιομηχανία, υπογραμμίζοντας ότι, πολύ συχνά αυτό το έργο παραμένει αθέατο και παρά το γεγονός ότι, χωρίς αυτούς, η παγκόσμια οικονομία «απλά θα σταματούσε».

Είναι γι αυτό, συνέχισε, που το έργο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Μεταφορές έχει μεγάλη σημασία, καθώς στόχος είναι η προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων τους, τονίζοντας πως η Κύπρος εκτιμά και στηρίζει το έργο των επιθεωρητών της ITF σε όλα τα λιμάνια της.

Αναφερόμενος στις προκλήσεις που σήμερα αντιμετωπίζει η ναυτιλία, είπε πως αυτές αφορούν στην Πράσινη Μετάβαση, την Ψηφιοποίηση και τη διατήρηση και προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού στα ναυτικά και ναυτιλιακά επαγγέλματα.

Η Κυπριακή Κυβέρνηση, πρόσθεσε, ανταποκρίνεται μέσω της Εθνικής Ναυτιλιακής Στρατηγικής, η οποία βασίζεται στη βιωσιμότητα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ανταγωνιστικότητα και σημείωσε ότι «υπό την καθοδήγηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, αυτή η στρατηγική καθοδηγεί τις προσπάθειές μας για τον εκσυγχρονισμό των λιμένων μας, την επέκταση των δυνατοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας και την υιοθέτηση τεχνολογιών αιχμής».

Επιπρόσθετα, συνέχισε, «επενδύουμε σε πρωτοβουλίες πράσινης ναυτιλίας, ενθαρρύνουμε εναλλακτικά καύσιμα και συνεργαζόμαστε στενά με την ΕΕ και τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό για το στόχο της απανθρακοποίησης».

Σημείωσε επίσης ότι η Κυβέρνηση ενισχύει την κατάρτιση και την εκπαίδευση, εξοπλίζοντας τους ναυτικούς με νέες δεξιότητες, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα στην ψυχική υγεία και την ευημερία, ενώ διαβεβαίωσε για τη διατήρηση ενός υπεύθυνου, διαφανούς νηολογίου, που θα διασφαλίζει ότι η Κύπρος συνεχίζει να υποστηρίζει υψηλά πρότυπα και δίκαιες πρακτικές.

Την ίδια ώρα, ο Αλέξης Βαφεάδης υπέδειξε πως καμία κυβέρνηση από μόνη της ή κανένας οργανισμός από μόνος του, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις, παρά μόνο μέσα από τη συνεργασία με εταιρείες συνδικαλιστικές οργανώσεις και διεθνείς οργανισμούς «για να διασφαλίσουμε μια ισχυρή, δίκαιη και βιώσιμη ναυτιλιακή βιομηχανία».

Η σημερινή συζήτηση στη Λεμεσό, κατέληξε, είναι μια ζωτικής σημασίας πλατφόρμα διαλόγου, που θα επιτρέψει την ανταλλαγή ιδεών σε δύσκολα ζητήματα και τη χάραξη κοινής πορείας προς τα εμπρός, ενώ συμπλήρωσε λέγοντας ότι «μαζί, μπορούμε να διαμορφώσουμε έναν ναυτιλιακό τομέα πιο πράσινο, πιο ασφαλή και πάνω από όλα πιο δίκαιο γι αυτούς που τον κάνουν πραγματικότητα».

Πηγή: ΚΥΠΕ