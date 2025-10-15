Σε χαμηλές πτήσεις η αγοραστική δύναμη - Χαμηλότερη του μέσου όρου της ΕΕ η αύξηση πραγματικών απολαβών στην Κύπρο

Οι αυξήσεις που καταγράφονται στους μισθούς στην Κύπρο δεν μετουσιώνονται σε πραγματική ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών. Μετά από μια δεκαετία πολλαπλών κρίσεων (τραπεζική, πανδημία κορωνοϊού, εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία), οι υψηλοί ρυθμοί μεγέθυνσης που καταγράφει η κυπριακή οικονομία δεν έχουν αντανάκλαση στο βιοτικό επίπεδο των κυπριακών νοικοκυριών. Ένα σετ δεδομένων που παρουσιάζει σήμερα ο «Π», δείχνουν ότι το επίπεδο των πραγματικών απολαβών στην Κύπρο αυξάνεται με ρυθμό χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρώπης. Η τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα «Αγορά Εργασίας και Μισθοί στην Ευρώπη», αποτυπώνει αυτό που βιώνουν ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!