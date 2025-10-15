Σε χαμηλές πτήσεις η αγοραστική δύναμη - Χαμηλότερη του μέσου όρου της ΕΕ η αύξηση πραγματικών απολαβών στην Κύπρο
Ένα σετ δεδομένων που παρουσιάζει σήμερα ο «Π», δείχνουν ότι το επίπεδο των πραγματικών απολαβών στην Κύπρο αυξάνεται με ρυθμό χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρώπης και δεν έχουν καλυφθεί οι απώλειες σε αγοραστική δύναμη. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή το 2024 ήταν αυξημένος κατά 16,3% σε σχέση με το 2019, αλλά οι μισθοί αυξήθηκαν κατά 6,6%
