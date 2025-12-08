Οδηγοί ΠΡΟΣΟΧΗ! Δυνατή βροχόπτωση στον αυτοκινητόδρομο - Τι αναφέρει η Αστυνομία

Στην περιοχή Σκαρίνου – Κοφίνου, επικρατεί βροχόπτωση και η ορατότητα είναι περιορισμένη.

Με ανακοίνωση της η Αστυνομία, καλεί τους οδηγούς, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλή ταχύτητα και να έχουν τα φώτα πορείας αναμμένα.

Υπενθυμίζεται ότι η κακοκαιρία Byron θα επηρεάσει την Κύπρο μέχρι την Πέμπτη, ενώ σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, αναμένονται βροχές σε συνδυασμό με καταιγίδες, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθεί και χαλαζόπτωση. Σε ισχύ βρίσκεται και Κίτρινη Προειδοποίηση.