ΑΤΑ: Έπεσαν οι υπογραφές για μόνιμη συμφωνία - Ιστορική εξέλιξη, λέει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Ένα σημαντικό κεφάλαιο στις εργασιακές σχέσεις της Κύπρου γράφτηκε σήμερα, με την υπογραφή της Καταρχήν Μόνιμης Συμφωνίας για την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) από τις συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις, στην παρουσία του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και του Υπουργού Οικονομικών.

Από το Προεδρικό Μέγαρο που έπεσαν οι υπογραφές, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαιρέτισε τη συμφωνία ως ένα ορόσημο για τον κοινωνικό διάλογο και την οικονομία της χώρας. Όπως ανέφερε, «ένα ζήτημα που παρέμενε ανοικτό για περισσότερο από δεκαπέντε χρόνια, απότοκο της δημοσιονομικής κρίσης που δοκίμασε τη χώρα, επιλύεται σήμερα οριστικά, με σεβασμό στους θεσμούς του κοινωνικού διαλόγου και με προοπτική για το μέλλον της οικονομίας και των εργαζομένων».

Ο ΠτΔ, υπογράμμισε ότι η επίτευξη της μόνιμης συμφωνίας αποτελεί αποτέλεσμα υπεύθυνου και εποικοδομητικού διαλόγου ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη, εργαζομένους, εργοδότες και κράτος, και τόνισε πως πρόκειται για «μια σημαντική προσπάθεια που ολοκληρώνεται, διασφαλίζοντας σταθερότητα και προβλεψιμότητα στις εργασιακές σχέσεις».

Η νέα μόνιμη συμφωνία για την ΑΤΑ επαναφέρει έναν θεσμό που είχε παγώσει εν μέσω της οικονομικής κρίσης, εξασφαλίζοντας δίκαιη αναπροσαρμογή των μισθών με βάση τον πληθωρισμό και ενισχύοντας την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων.

Η επίτευξη της σημερινής συμφωνίας δεν ήταν ούτε εύκολη ούτε δεδομένη. Χρειάστηκαν συγκλίσεις και συμβιβασμοί μεταξύ διαφορετικών επιδιώξεων και προσεγγίσεων ανάμεσα στην εργοδοτική και τη συνδικαλιστική πλευρά, γεγονός που καθιστά το σημερινό αποτέλεσμα ακόμη πιο σημαντικό. Αποτελεί προϊόν ωριμότητας, υπευθυνότητας και αλληλοσεβασμού μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και αποδεικνύει ότι μέσα από τον κοινωνικό διάλογο μπορούν να επιτευχθούν λύσεις που υπηρετούν το συλλογικό συμφέρον.

Θέλω να αναγνωρίσω δημόσια τη συμβολή όλων όσοι εργάστηκαν μεθοδικά για να καταστεί δυνατή η επίτευξη αυτής της συμφωνίας, και αναφέρομαι ειδικότερα στους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών, και φυσικά τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ και ΠΑΣΥΔΥ και τις εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ οι οποίοι συνέβαλαν με μεθοδικότητα και υπευθυνότητα στη διαμόρφωση ενός πλαισίου που συνδυάζει την κοινωνική δικαιοσύνη με τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Ως Κυβέρνηση εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για τη στάση όλων των πλευρών που συνέβαλαν δημιουργικά στη διαμόρφωση ενός πλαισίου το οποίο ενισχύει την εμπιστοσύνη, την προβλεψιμότητα και τη σταθερότητα στην αγορά εργασίας. Η προσπάθεια, ωστόσο, δεν σταματά σήμερα. Συνεχίζουμε επαναβεβαιώνοντας την προσήλωσή μας στην τριμερή κοινωνική συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων, των εργοδοτών και της πολιτείας, με σεβασμό προς τη συλλογική διαπραγμάτευση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και με έμφαση στην προστασία και την ενίσχυση της επάρκειας των κατώτατων μισθών, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία όπως αυτή επιβεβαιώθηκε με την πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ.

Στην υγιή λειτουργία των εργασιακών σχέσεων, στην εφαρμογή των εμπεδωμένων αρχών της τριμερούς συνεργασίας και με απόλυτο σεβασμό στους συλλογικούς φορείς των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας μας, ως Κυβέρνηση συνεχίζουμε με συνέπεια, αισιοδοξία και αποφασιστικότητα την πορεία υλοποίησης των μεγάλων μεταρρυθμίσεων που υπηρετούν την κυπριακή κοινωνία και οικονομία.

Η σημερινή κατάληξη σε μόνιμη συμφωνία, εξήγησε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, εντάσσεται στο πλαίσιο και την προσπάθεια της μεταρρυθμιστικής πολιτικής μας για δικαιότερη κατανομή του εθνικού εισοδήματος, για την περαιτέρω ενίσχυση της μεσαίας τάξης και των χαμηλών εισοδημάτων, με στόχο την κοινωνική συνοχή. Η προσήλωσή μας στην υλοποίηση ενός μεταρρυθμιστικού μας προγράμματος παραμένει απόλυτη. Μετά τη σημερινή συμφωνία, προχωρούμε με τη φορολογική μεταρρύθμιση, που θα αποτελέσει μια από τις μεγαλύτερες διαρθρωτικές αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών, προχωρούμε με τη μεταρρύθμιση του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και στην ενίσχυση της αξιοκρατίας, καθώς, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, και με τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση για την βελτίωση των συντάξεων και τη διασφάλιση των μελλοντικών γενιών.

Σε ερώτηση για τη Συμφωνία που είναι καταρχήν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «η Συμφωνία είναι καταρχήν γιατί πολύ απλά ως Πολιτεία, ως Κυβέρνηση σεβόμαστε το θεσμικό πλαίσιο, ότι υπάρχουν ειδικές εσωτερικές διαδικασίες που είναι απόλυτα σεβαστές. Ευελπιστώ ότι προχωρούμε για την τελική συμφωνία».

Σε ερώτηση αν δεν ήταν τελικά εφικτή η ΑΤΑ για όλους, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «σημειώνω ότι η διεύρυνση με περίπου 55 χιλιάδες συμπατριώτες μας είναι σημαντική διεύρυνση και σημειώνω και το γεγονός που ανέφερα κατά τη δήλωση μου ότι, συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια. Η τελική συμφωνία είναι προϊόν συμβιβασμού, η προσπάθεια μας συνεχίζεται μέσα από ένα παραγωγικό και ουσιαστικό διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους».