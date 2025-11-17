Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ η συνάντηση Κόμπου-Ρούμπιο για Κυπριακή Προεδρία και διμερή θέματα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Φωτογραφία: Petros Kasfikis

Ο ΥΠΕΞ Κωνσταντίνος Κόμπου συναντάται με τον Μάρκο Ρούμπιο στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ για θέματα διμερούς και περιφερειακής σημασίας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Κωνσταντίνου Κόμπου με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στο πλαίσιο της επίσκεψης εργασίας του ΥΠΕΞ στις ΗΠΑ, μία επαφή με ιδιαίτερο διπλωματικό βάρος και πλούσια ατζέντα.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκεται η κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026, καθώς και ζητήματα ενέργειας και ενεργειακής ασφάλειας ενόψει της συνόδου των υπουργών Ενέργειας του σχήματος 3+1, που θα γίνει τον Νοέμβριο στην Αθήνα.

Οι δύο Υπουργοί θα εξετάσουν επίσης τις διμερείς προτεραιότητες: ένταξη στο πρόγραμμα Visa Waiver, προετοιμασία για τον δεύτερο Στρατηγικό Διάλογο, καθώς και θέματα άμυνας, ασφάλειας και πρόσβασης της Κυπριακής Δημοκρατίας σε αμερικανικά αμυντικά προγράμματα και εξοπλισμούς.

Το Κυπριακό αποτελεί επίσης βασικό σημείο συζήτησης, μαζί με τις εξελίξεις σε Γάζα, Συρία, Λίβανο, Ιράν, Τουρκία και Ουκρανία, καθώς και τον ρόλο της Κύπρου σε ανθρωπιστικές και ειρηνευτικές πρωτοβουλίες.

Tags

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΙΔΗΣΕΙΣΚΥΠΡΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΗΠΑΥΠΕΞΣΥΝΑΝΤΗΣΗΜΑΡΚΟ ΡΟΥΜΠΙΟΚυπριακό ΥΠΕΞΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΜΠΟΣ

