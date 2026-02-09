Αβέρωφ Νεοφύτου - Ποιοι επωφελούνται από την πρόταση νόμου για τους εγγυητές (ηχητικό)

Την ανάγκη άμεσης ψήφισης της πρότασης νόμου για την απαλλαγή των εγγυητών ανέδειξε ο Αβέρωφ Νεοφύτου, βουλευτής και τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ, σε παρέμβασή του στο Ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και την εκπομπή «Δεύτερη Ματιά», κάνοντας λόγο για ένα ισορροπημένο νομοθετικό πλαίσιο που ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση των δανειοληπτών χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Όπως εξήγησε, η πρόταση αφορά κυρίως στεγαστικά και ενυπόθηκα δάνεια που παραχωρήθηκαν πριν τον Ιούλιο του 2018, για τα οποία οι εγγυητές εξακολουθούν να διώκονται, παρά το γεγονός ότι η αξία των υποθηκευμένων ακινήτων σήμερα υπερκαλύπτει το αρχικό δάνειο.

«Ο εγγυητής απαλλάσσεται στην πράξη»

Ο κ. Νεοφύτου υποστήριξε ότι στην πραγματικότητα οι εγγυητές απαλλάσσονται, καθώς είναι αδύνατο –όπως είπε– ακίνητα που τέθηκαν ως εξασφάλιση πριν από 15, 20 ή και 30 χρόνια να μην καλύπτουν σήμερα το αρχικό ποσό του δανείου.

«Δεν υπάρχει ούτε ένας στο εκατομμύριο να έχει δοθεί υποθήκη που σήμερα να αξίζει λιγότερο από το αρχικό δάνειο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόταση νόμου:

απαλλάσσει ουσιαστικά τους εγγυητές,

ενισχύει τη θέση του δανειολήπτη στις διαπραγματεύσεις,

και αποτρέπει τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων από το να αποκομίζουν υπερκέρδη κυνηγώντας εγγυητές, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την αξία των εξασφαλίσεων.

Η απάντηση στο επιχείρημα της αντισυνταγματικότητας

Απαντώντας στις επικρίσεις περί αντισυνταγματικότητας, ο βουλευτής ξεκαθάρισε ότι η πρόταση δεν υποχρεώνει τράπεζες ή εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων να απαλλάξουν τους εγγυητές.

«Τους δίνουμε επιλογή», είπε. «Αν δεν τους απαλλάξουν, τότε δεν μπορούν να προχωρήσουν σε εκποίηση χωρίς προηγούμενη δικαστική απόφαση για το πραγματικό οφειλόμενο ποσό».

Όπως σημείωσε, αυτό καθιστά την πρόταση πλήρως συμβατή με το Σύνταγμα και ταυτόχρονα επαναφέρει μια στοιχειώδη ισορροπία μεταξύ δανειοληπτών, εγγυητών και πιστωτικών ιδρυμάτων.

155.000 οικογένειες στο επίκεντρο

Ο κ. Νεοφύτου παρουσίασε και αριθμητικά δεδομένα, επισημαίνοντας ότι σήμερα:

υπάρχουν περίπου 72.000 δανειακές συμβάσεις με εγγυητές,

πέραν των 85.000 εγγυητών,

γεγονός που μεταφράζεται σε περίπου 155.000 οικογένειες που επηρεάζονται άμεσα.

Πολλοί εξ αυτών, όπως είπε, βρίσκονται αντιμέτωποι με αγωγές, δεσμεύσεις περιουσιών και πολυετείς δικαστικές διαδικασίες, επειδή εγγυήθηκαν δάνεια συγγενών ή φίλων σε μια εντελώς διαφορετική οικονομική εποχή.

«Το 2018 ήταν πράξη ευθύνης, σήμερα είναι θέμα δικαιοσύνης»

Αναφερόμενος στις αποφάσεις του 2018 για τις εκποιήσεις, ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ υπεραμύνθηκε των τότε επιλογών, τονίζοντας ότι ήταν αναγκαίες για να αποφευχθεί δεύτερο κούρεμα καταθέσεων.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι σήμερα τα δεδομένα είναι διαφορετικά, με τις τράπεζες να εμφανίζουν υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και ισχυρή κερδοφορία.

«Τότε σώζαμε την οικονομία. Σήμερα οφείλουμε να αποκαταστήσουμε αδικίες», σημείωσε, καλώντας τη Βουλή να προχωρήσει άμεσα στη συζήτηση και ψήφιση της πρότασης.

