Επιστολές Στεφάνου προς ΠτΔ και ΥΠΟΙΚ για επάρκεια ηλεκτρισμού και τερματικό Βασιλικού

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, απέστειλε επιστολές στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και στον Υπουργό Οικονομικών, Μάκη Κεραυνό, για ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την ενεργειακή ασφάλεια και τα δημόσια οικονομικά της χώρας.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, το ΑΚΕΛ αναφέρει ότι η πρώτη επιστολή απευθύνεται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και αφορά στο κρίσιμο θέμα της επάρκειας ηλεκτρισμού.

Ο κ. Στεφάνου επισημαίνει τους άμεσους και υπαρκτούς κινδύνους και προειδοποιεί για σοβαρό κίνδυνο διακοπών ρεύματος, εάν δεν ληφθούν άμεσα και συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία εισηγείται στην επιστολή, σημειώνεται.

Σε σχέση με τη δεύτερη επιστολή, αναφέρεται πως απευθύνεται στον Υπουργό Οικονομικών και αφορά την επιστροφή των €67 εκατ. που σχετίζονται με το έργο του τερματικού φυσικού αερίου στο Βασιλικό, εξαιτίας της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπου εγείρει σημαντικά ερωτήματα για τον συμψηφισμό του ποσού με πόρους του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ», υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη της διασφάλισης των αναπτυξιακών και κοινωνικών δράσεων του Προγράμματος.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ