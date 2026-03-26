Αυτά είναι τα μέτρα στήριξης που θα ανακοινώσει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου

Τα μέτρα αναμένεται να οριστικοποιηθούν και να εγκριθούν κατά την σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Σειρά μέτρων στήριξης ανακοινώνει, σήμερα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, για αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων από την συνεχιζόμενη περιφερειακή αστάθεια.

Η άνοδος στις τιμές των καυσίμων, βρίσκεται εδώ και βδομάδες στο στόχαστρο του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο σε πλήρη συνεννόηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, καταρτίζει κυβερνητικό πακέτο μέτρων στήριξης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Ρικ, η κυβέρνηση αναμένεται να επιλέξει έναν συνδυασμό οριζόντιων και στοχευμένων μέτρων, τα οποία θα περιλαμβάνουν - μεταξύ άλλων - ελαφρύνσεις στον τομέα των καυσίμων, αύξηση των προϊόντων με μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ και στήριξη επιχειρήσεων που έχουν δεχτεί πλήγμα στα έσοδά τους, εξαιτίας της κρίσης.

Επιπλέον, στον τομέα του τουρισμού εξετάζεται και το ενδεχόμενο παραχώρησης κινήτρων στους Κύπριους πολίτες, ώστε να επιλέξουν για τις διακοπές τους, προορισμούς στο εσωτερικό της χώρας.

Τα μέτρα αναμένεται να οριστικοποιηθούν και να εγκριθούν κατά την σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Πηγή: Ραδιόφωνο ΡΙΚ

 

