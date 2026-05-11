Για πρώτη φορά μετά το Brexit, Βρετανός Υπουργός συμμετέχει σε Συμβούλιο της ΕΕ

Ο Υπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου για το Σύνταγμα και τις Σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, Nick Thomas-Symonds, έκανε λόγο για μια «ιστορική στιγμή», καθώς για πρώτη φορά Υπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου προσκλήθηκε να συμμετάσχει στο άτυπο Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, που πραγματοποιείται τη Δευτέρα στη Λευκωσία, υπό την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Φτάνοντας στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία, όπου θα συμμετάσχει σε γεύμα εργασίας, ο κ. Thomas-Symonds ανέφερε ότι «πρόκειται πραγματικά για μια ιστορική στιγμή. Είναι η πρώτη φορά που Βρετανός Υπουργός προσκλήθηκε και θα μιλήσει σε αυτό το Συμβούλιο μετά το Brexit».

Ανέφερε ότι είναι ιδιαίτερα ευχάριστο που βρίσκεται ξανά στην Κύπρο, καθώς είχε επισκεφθεί τη χώρα και τον περασμένο Νοέμβριο για συζητήσεις σχετικά με την εμβάθυνση της συνεργασίας στους τομείς της ασφάλειας και της οικονομίας.

«Καθώς βλέπουμε αυξανόμενες ξένες παρεμβάσεις στις δημοκρατίες μας και τη διεθνή αστάθεια που αντιμετωπίζει ο κόσμος αυτή τη στιγμή, το μήνυμα που θα μεταφέρω σήμερα είναι ότι αυτή δεν είναι η στιγμή για να υψώνουμε εμπόδια μεταξύ εταίρων με κοινές αξίες. Είναι η στιγμή να συνεργαστούμε», σημείωσε.

Ο Thomas-Symonds πρόσθεσε ότι, «όπως έχει δηλώσει ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Keir Starmer, υπάρχει πραγματική αποφασιστικότητα από αυτή την κυβέρνηση να τοποθετήσει τη χώρα μας στην καρδιά της Ευρώπης. Είναι σημαντικό που βρισκόμαστε σήμερα στην καρδιά της Ευρώπης και μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα: ότι οι προκλήσεις που όλοι αντιμετωπίζουμε, αυτές οι κοινές προκλήσεις, αντιμετωπίζονται καλύτερα μαζί».

ΚΥΠΕ