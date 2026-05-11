Μήνυμα σταθερότητας από τον CEO της Τρ. Κύπρου – «Κλειδί η αξιοπιστία της οικονομίας»

Τη σημασία της διατήρησης της αξιοπιστίας της κυπριακής οικονομίας, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας, υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, Πανίκος Νικολάου, στέλνοντας σαφές μήνυμα συνέχειας και σταθερότητας προς αγορές και επενδυτές.

Μιλώντας στο πλαίσιο παρουσίασης των οικονομικών αποτελεσμάτων του συγκροτήματος για το πρώτο τρίμηνο του 2026, ο κ. Νικολάου απαντώντας σε ερώτηση για τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές, δεν σχολίασε το όποιο πιθανό αποτέλεσμα, αλλά ως γενική παρατήρηση ανέδειξε την αξιοπιστία ως βασικό πυλώνα για την πορεία της οικονομίας, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα «κεκτημένο» που πρέπει να διαφυλαχθεί ανεξαρτήτως εξελίξεων.

Όπως εξήγησε, σε μια περίοδο όπου γεωπολιτικές εντάσεις, πολιτικές διεργασίες και διεθνείς οικονομικές προκλήσεις εντείνουν την αβεβαιότητα, η Κύπρος οφείλει να συνεχίσει να εκπέμπει σήματα σταθερότητας και συνέπειας. Η εμπιστοσύνη στην οικονομία, σημείωσε, αποτελεί προϋπόθεση για την προσέλκυση επενδύσεων και τη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής.

Υπογράμμισε ότι η αξιοπιστία της Κύπρου έναντι των διεθνών αγορών και επενδυτών είναι συλλογικό αγαθό, το οποίο πρέπει να προστατεύεται διαρκώς, ανεξάρτητα από πολιτικές ή άλλες εξελίξεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, κατέστησε σαφές ότι η διατήρηση σταθερών κανόνων και προβλέψιμου περιβάλλοντος αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και τη διασφάλιση της συνέχισης των επενδυτικών ροών στη χώρα – ιδιαίτερα σε μικρές οικονομίες όπως η κυπριακή.

Ανθεκτική η οικονομία

Παρά τις εξωτερικές πιέσεις, η εικόνα που μεταφέρει η τράπεζα είναι ότι η οικονομική δραστηριότητα παραμένει ενεργή. Ο νέος δανεισμός καταγράφει θετική πορεία, με τον Μάρτιο να ξεχωρίζει ως ιδιαίτερα καλός μήνας, ενώ η τάση φαίνεται να συνεχίζεται.

Συνοπτικά, τα αποτέλεσματα της Τράπεζας Κύπρου το πρώτο τρίμηνο του 2026 έχουν ως εξής:

Κέρδη μετά τη φορολογία €121 εκατ.

Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 18%% για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2026.

Βασικά κέρδη ανά μετοχή ύψους €0.28

O δείκτης κόστος προς έσοδα παραμένει χαμηλός στο 37%

Οι νέες χορηγήσεις ύψους €829 εκατ. αυξημένες κατά 9% σε τριμηνιαία βάση, επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή για στήριξη των πελατών και της κυπριακής οικονομίας

Εξυπηρετούμενα δάνεια, ύψους €11.1 δις, αυξημένο κατά 2% σε τριμηνιαία βάση

Μείωση ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια στο 1.1%

Ο CEO της Τράπεζας Κύπρου σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν διαπιστώνεται «πάγωμα» επενδυτικών αποφάσεων ή αναστολή έργων, παρά το ρευστό διεθνές περιβάλλον. Αντίθετα, εκτίμησε ότι η οικονομία επιδεικνύει ανθεκτικότητα, συνεχίζοντας να κινείται σε θετικούς ρυθμούς.

Ο κ. Νικολάου απέρριψε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό ότι υπάρχει έλλειμμα χρηματοδότησης. Όπως ανέφερε, τα επίπεδα δανεισμού είναι ικανοποιητικά σε σχέση με το μέγεθος της κυπριακής οικονομίας, υποδεικνύοντας ότι το τραπεζικό σύστημα στηρίζει ουσιαστικά την πραγματική οικονομία.