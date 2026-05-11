Στα χέρια του Υπουργού Δικαιοσύνης η έκθεση για την υπόθεση Σάντη - Τι ακολουθεί

Ο Αρχηγός Αστυνομίας παρέδωσε σήμερα στον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως την έκθεση της ανακριτικής ομάδας σε σχέση με τις καταγγελίες του κ. Δρουσιώτη, σύμφωνα με το υπουργείο δικαιοσύνης.

Όπως αναφέρεται, ο Υπουργός Δικαιοσύνης θα μελετήσει το περιεχόμενο της έκθεσης και στη συνέχεια θα ενημερώσει σχετικά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Το Υπουργείο σημειώνει ότι οποιαδήποτε δημόσια τοποθέτηση επί του θέματος θα γίνει μετά την ενημέρωση του Προέδρου.

Στη Νομική Υπηρεσία

Το ανακριτικό έργο θα συμπληρωθεί με την ενσωμάτωση της έκθεσης από τη Europol και των ειδικών του FBI. Το επόμενο βήμα είναι η αποστολή του φακέλου στη Νομική Υπηρεσία για να αποφασιστεί κατά πόσο δικαιολογείται η προώθηση της υπόθεσης στο δικαστήριο και σε ποια πρόσωπα ενδέχεται να ασκηθεί ποινική δίωξη. Σημειώνεται ότι, μετά τις οδηγίες του Αρχηγού Αστυνομίας για αυτεπάγγελτη ποινική διερεύνηση όλων των πτυχών που σχετίζονται με το περιεχόμενο της επίμαχης ανάρτησης του Μακάριου Δρουσιώτη, οι ενέργειες των ανακριτών του αρχηγείου ήταν σε συνεννόηση με εισαγγελέα της Δημοκρατίας στη Νομική Υπηρεσία.

Όπως προκύπτει από την απόφαση της περασμένης Πέμπτης για παραχώρηση άδειας για το επόμενο βήμα ακύρωσης της έρευνας για τον Νίκο Κληρίδη, η Αστυνομία διερευνά τα πιο κάτω αδικήματα: Συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη πλημμελήματος, συνωμοσία με σκοπό την καταδολίευση, συνωμοσία με σκοπό την πρόκληση βλάβης στο πρόσωπο ή την υπόληψη άλλου προσώπου, πλαστογραφία σχετιζόμενη με ηλεκτρονικό υπολογιστή και, συγκεκριμένα, την εισαγωγή δεδομένων ηλεκτρονικού υπολογιστή, καταρτισμός πλαστού εγγράφου, κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, δημοσίευση ψευδών ειδήσεων, παράνομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υποκλοπή ή πρόκληση άλλου προσώπου για χρησιμοποίηση συσκευής προς τον σκοπό της υποκλοπής ή εσκεμμένη αποκάλυψη ή χρησιμοποίηση περιεχομένου ιδιωτικής επικοινωνίας, διαφθορά και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.