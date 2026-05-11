Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Στα χέρια του Υπουργού Δικαιοσύνης η έκθεση για την υπόθεση Σάντη - Τι ακολουθεί

Σημειώνεται ότι «οποιαδήποτε δημόσια τοποθέτηση επί του θέματος θα γίνει μετά την ενημέρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας»

Ο Αρχηγός Αστυνομίας παρέδωσε σήμερα στον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως την έκθεση της ανακριτικής ομάδας σε σχέση με τις καταγγελίες του κ. Δρουσιώτη, σύμφωνα με το υπουργείο δικαιοσύνης.

Όπως αναφέρεται, ο Υπουργός Δικαιοσύνης θα μελετήσει το περιεχόμενο της έκθεσης και στη συνέχεια θα ενημερώσει σχετικά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Το Υπουργείο σημειώνει ότι οποιαδήποτε δημόσια τοποθέτηση επί του θέματος θα γίνει μετά την ενημέρωση του Προέδρου.

Στη Νομική Υπηρεσία

Το ανακριτικό έργο θα συμπληρωθεί με την ενσωμάτωση της έκθεσης από τη Europol και των ειδικών του FBI. Το επόμενο βήμα είναι η αποστολή του φακέλου στη Νομική Υπηρεσία για να αποφασιστεί κατά πόσο δικαιολογείται η προώθηση της υπόθεσης στο δικαστήριο και σε ποια πρόσωπα ενδέχεται να ασκηθεί ποινική δίωξη. Σημειώνεται ότι, μετά τις οδηγίες του Αρχηγού Αστυνομίας για αυτεπάγγελτη ποινική διερεύνηση όλων των πτυχών που σχετίζονται με το περιεχόμενο της επίμαχης ανάρτησης του Μακάριου Δρουσιώτη, οι ενέργειες των ανακριτών του αρχηγείου ήταν σε συνεννόηση με εισαγγελέα της Δημοκρατίας στη Νομική Υπηρεσία.

Όπως προκύπτει από την απόφαση της περασμένης Πέμπτης για παραχώρηση άδειας για το επόμενο βήμα ακύρωσης της έρευνας για τον Νίκο Κληρίδη, η Αστυνομία διερευνά τα πιο κάτω αδικήματα: Συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη πλημμελήματος, συνωμοσία με σκοπό την καταδολίευση, συνωμοσία με σκοπό την πρόκληση βλάβης στο πρόσωπο ή την υπόληψη άλλου προσώπου, πλαστογραφία σχετιζόμενη με ηλεκτρονικό υπολογιστή και, συγκεκριμένα, την εισαγωγή δεδομένων ηλεκτρονικού υπολογιστή, καταρτισμός πλαστού εγγράφου, κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, δημοσίευση ψευδών ειδήσεων, παράνομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υποκλοπή ή πρόκληση άλλου προσώπου για χρησιμοποίηση συσκευής προς τον σκοπό της υποκλοπής ή εσκεμμένη αποκάλυψη ή χρησιμοποίηση περιεχομένου ιδιωτικής επικοινωνίας, διαφθορά και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

μακάριος δρουσιώτης, ΘΕΜΙΣΤΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΦΥΤΙΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΥΤΙΡΗΣ, ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΑΝΤΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

