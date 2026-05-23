Επίτροπος Ντομπρόβσκις μετά το ECOFIN: Σε 4 άξονες η ενίσχυση ανταγωνιστικότητας ΕΕ

Η ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και η δημοσιονομική σταθερότητα ήταν στο επίκεντρο της συζήτησης το Σάββατο της άτυπης συνάντησης του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων (ECOFIN) που ολοκληρώθηκε στη Λευκωσία, με τον Επίτροπς της ΕΕ αρμόδιο για την Οικονομία και την Παραγωγικότητα, Βάλντις Ντομπρόβσκις, ο οποίος συμμετείχε στη σύνοδο, να σημειώνει πως η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ επικεντρώνεται σε τέσσερις άξονες .

Συγκεκριμένα, μιλώντας, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης σε συνέντευξη Τύπου με τον Υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό, ο οποίος προήδρευσε της συνάντησης, ο Επίτροπος Ντομπρόβσκις, υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και είπε πως η Κομισιόν προωθεί πρόγραμμα προς αυτή την κατεύθυνση το οποίο επικεντρώνεται στην άρση των φραγμών στην ενιαία αγορά, την απλούστευση των κανονισμών, τη διοχέτευση των αποταμιεύσεων σε παραγωγικές επενδύσεις και τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Πρόσθεσε ότι έχουν υποβληθεί πάνω από 45 σημαντικές προτάσεις πολιτικής, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία της κοινής δράσης και από τα κράτη μέλη και από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος.

Σε ερώτηση για το πώς μπορεί η Ευρώπη να χρηματοδοτήσει πράγματα που δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά, ο Επίτροπος είπε ότι η λύση προέρχεται μέσα από την αύξηση της ανάπτυξης και την καλύτερη διαχείριση των δαπανών.

Σημείωσε επίσης ότι το επικείμενο πακέτο του Εαρινού Εξαμήνου θα αντανακλά την ανάγκη εξισορρόπησης της δημοσιονομικής πειθαρχίας με επενδύσεις προσανατολισμένες στο μέλλον.

Ο Επίτροπος είπε ότι η ανάγκη για ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας αυξάνεται εν μέσω προκλήσεων και πρόσθεσε πως «αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης ως κεντρική προτεραιότητα αυτής της εντολής».

Τόνισε τη σημασία εξάλειψης των εμποδίων στην ενιαία αγορά, ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες της ΕΕ, και της απλοποίησης των κανόνων ώστε οι επιχειρήσεις να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη και την καινοτομία, τη διασφάλιση της διοχέτευσης των αποταμιεύσεών μας σε παραγωγικές επενδύσεις και μείωση του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

«Σημειώνουμε πρόοδο στην εφαρμογή του προγράμματος μας για την ανταγωνιστικότητα, εφαρμόζοντας περισσότερες από σαράντα πέντε σημαντικές προτάσεις πολιτικής αλλά πρέπει να παραμείνουμε επικεντρωμένοι», είπε.

Πρόσθεσε ότι η ανταγωνιστικότητα είναι κοινή ευθύνη των κρατών μελών της ΕΕ και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. «Για να πετύχουμε, πρέπει να τραβήξουμε όλοι προς την ίδια κατεύθυνση», επεσήμανε.

Αναφέρθηκε στις προκλήσεις των νέων και των μόνιμων δαπανών «κυρίως όσον αφορά την ενίσχυση των αμυντικών μας δυνατοτήτων και την τόνωση της ανταγωνιστικότητάς μας». Είπε επίσης ότι η πρόκληση αυξάνεται με τα ψηλά επίπεδα χρέους και λόγω της γήρανσης του πληθυσμού. «Επομένως, αυτό δεν είναι ένα αφηρημένο πρόβλημα. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη και πιεστική πρόκληση πολιτικής, που αντιμετωπίζουμε εδώ και τώρα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «η λύση, είναι περισσότερη ανάπτυξη και καλύτερες δαπάνες».

Σε σχέση με το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ, είπε ότι σχεδιάστηκε για να βοηθήσει στην επίτευξη της σωστής ισορροπίας μεταξύ της προσαρμογής υψηλότερων δαπανών και επείγουσες προτεραιότητες και της διατήρησης της βιωσιμότητας του χρέους.

Είπε, επίσης, ότι η επερχόμενη δέσμη μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το εαρινό εξάμηνο θα αντικατοπτρίζει αυτή την ανάγκη για την επίτευξη της σωστής ισορροπίας μεταξύ δημοσιονομικής πειθαρχίας και δαπανών με επίκεντρο το μέλλον.

Ισχυρό πλαίσιο για τα stablecoins

Σε σχέση με τα stablecoins (σ.σ ειδική κατηγορία κρυπτονομισμάτων με σταθερή αξία) είπε ότι η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να συνεχίσει να αναπτύσσει ένα ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο για την παραδοσιακή χρηματοδότηση και την αντιμετώπιση των κινδύνων, παραμένοντας ανοικτή στη χρήση νέων τεχνολογιών. Η ΕΕ διαθέτει ήδη ένα ισχυρό πλαίσιο στο πλαίσιο του κανονισμού για αυτό το πεδίο, είπε, προσθέτοντας ότι πρέπει «να διασφαλίσουμε ότι παραμένει φιλικό προς την καινοτομία, αναλογικό και ανταγωνιστικό σε παγκόσμιο επίπεδο».

Ανέφερε, επίσης, ότι αυτή την εβδομάδα ξεκίνησε διαβούλευση για την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού νόμου MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) για αντιμετώπιση ζητημάτων που αναφύονται.

Απαραίτητη η ενίσχυση της ανθεκτικότητας είπε ο Μ. Κεραυνός

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, είπε ότι η άτυπη συνάντηση πραγματοποιήθηκε εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας και τόνισε την ανάγκη για στρατηγική αυτονομία, ανεθκτικότητα και συντονισμένες επενδύσεις. Πρόσθεσε ότι «η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει εξωστρεφής και παγκόσμια δεσμευμένη», ενώ ανέφερε ότι η παρατεταμένη αστάθεια στη Μέση Ανατολή που επηρεάζει τις αγορές ενέργειας, τις οδούς μεταφορών, τις εμπορικές ροές και τελικά την καθημερινή λειτουργία των οικονομιών μας «μας υπενθυμίζουν ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να εφησυχάζει».

Κληθείς να πει κατά πόσον συζητήθηκαν οι επιπτώσεις της κρίσης της Μέσης Ανατολής και σε παρατήρηση ότι ορισμένα κράτη πλήττονται δυσανάλογα, ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός ανέφερε ότι η ΕΕ επιδιώκει να λαμβάνει υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες και ευπάθειες κατά τον σχεδιασμό επενδυτικών μέτρων, διασφαλίζοντας ότι αυτά είναι στοχευμένα, προσωρινά και χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα σε σχέση με τη δημοσιονομική πειθαρχία. «Επομένως, όλα τα θέματα είναι στο τραπέζι», είπε.

Πρόσθεσε ότι οι φιλοδοξίες της Ευρώπης αυξάνονται, είτε πρόκειται για την άμυνα, την πράσινη μετάβαση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ενεργειακή ασφάλεια ή την ανταγωνιστικότητα, «αλλά ο δημοσιονομικός μας χώρος δεν είναι απεριόριστος». Γι' αυτό, είπε, «είναι απαραίτητος ο καλύτερος συντονισμός, οι εξυπνότερες πολιτικές και η ισχυρότερη κινητοποίηση του ιδιωτικού κεφαλαίου», σημειώνοντας ότι υπήρξε συμφωνία ότι το ζήτημα της διασφάλισης της δημοσιονομικής βιωσιμότητας παραμένει βασικός στόχος του συντονισμού της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής της ΕΕ, παρά τις σημαντικές επενδυτικές ανάγκες που ασκούν πίεση στα δημόσια οικονομικά μας.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός, κατά τη συζήτηση επαναβεβαιώθηκε η αποφασιστικότητα για επιτάχυνση της προόδου των μεταρρυθμίσεων σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο,«ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι επενδυτικές ανάγκες ικανοποιούνται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική βιωσιμότητα». Τόνισε δε ότι σε μια εποχή παγκόσμιας αβεβαιότητας, η Ευρώπη πρέπει να επιδείξει ενότητα, αποφασιστικότητα και την ικανότητα να ενεργεί αποφασιστικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ