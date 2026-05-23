Επί τάπητος οι προοπτικές ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού τομέα

Η παρούσα κατάσταση των ευρωπαϊκών οικονομιών, καθώς και οι εξελίξεις, οι προκλήσεις και οι προοπτικές του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού τομέα, βρέθηκαν στο επίκεντρο των εργασιών διημέρου της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (ΕΤΟ), τις οποίες φιλοξένησε ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου την Παρασκευή 22 Μαΐου στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, μετά το πέρας των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής και του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας, καταγράφονται θέσεις για απλοποίηση του Κανονιστικού Πλαισίου με εξορθολογισμό της εποπτείας για την απελευθέρωση των τραπεζικών εργασιών, σταδιακή εφαρμογή του ψηφιακού ευρώ με αυστηρά όρια και προσεκτική διαχείριση ως προς την εφαρμογή για την προστασία των καταθέσεων, αξιοποιώντας τα υφιστάμενα ιδιωτικά πρότυπα πληρωμών, και αντιμετώπιση της απάτης και των κινδύνων της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) μέσω μιας συλλογικής προσέγγισης με τη συμμετοχή τηλεπικοινωνιών και διαδικτυακών πλατφορμών.

Μετά το πέρας των εργασιών του ΔΣ, ο Πρόεδρος του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας, Slawomir Krupa, είπε ότι «πρέπει να θεσπίσουμε βαθιές αλλαγές που να αντικατοπτρίζουν τις στρατηγικές μας προτεραιότητες για την ανάπτυξη και την κυριαρχία της Ευρώπης και να μεταφράσουμε αυτές τις επιλογές σε συγκεκριμένες τεχνικές αλλαγές στη ρύθμιση και την εποπτεία. Οι ευρωπαϊκές τράπεζες είναι έτοιμες να συνεργαστούν και να στηρίξουν όλους τους Ευρωπαίους ιδιώτες, εταιρείες και αρχές στην αντιμετώπιση των πιο πιεστικών προκλήσεων της εποχής μας», ανέφερε.

Προστίθεται ότι επίσημος καλεσμένος στο δείπνο που παρατέθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 21 Μαΐου, ήταν ο Υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας, ο οποίος εκπροσώπησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος βρισκόταν σε επίσημο ταξίδι στην Ινδία.

Όπως αναφέρεται, στον χαιρετισμό του ο κ. Μουσιούττας τόνισε τη σταθερή πορεία ανάκαμψης που καταγράφει η κυπριακή οικονομία τα τελευταία χρόνια, υπογράμμισε τη θεαματική βελτίωση και εξυγίανση του εγχώριου τραπεζικού τομέα και ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι τράπεζες στην περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας.

Προστίθεται ότι στο πλαίσιο του δείπνου, σύντομους χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης οι Πρόεδροι των ΔΣ της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας, Slawomir Krupa και του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, Πανίκος Νικολάου.

Η επιτυχής διοργάνωση των εργασιών της ΕΤΟ στην Κύπρο επιβεβαιώνει την εξωστρέφεια του κυπριακού τραπεζικού συστήματος και την ενεργό συμμετοχή του στα κέντρα λήψης αποφάσεων που διαμορφώνουν το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ