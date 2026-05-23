Γκαλιμπάφ: «Το Ιράν δεν θα συμβιβαστεί - Συντριπτικές οι συνέπειες αν ξεκινήσει ξανά πόλεμος»

«Το Ιράν δεν θα συμβιβαστεί σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα του έθνους και της χώρας», δήλωσε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, κατά τη σημερινή συνάντησή του με τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διπλωματικών επαφών για την αντιμετώπιση των περιφερειακών εντάσεων, ενώ τη δήλωση του Γκαλιμπάφ μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν.

«Πιο συντριπτικές οι συνέπειες εάν οι ΗΠΑ ξεκινήσουν ξανά τον πόλεμο»

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέκτησαν τις δυνατότητές τους κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας και προειδοποίησε πως, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες «βλακωδώς ξεκινήσουν ξανά τον πόλεμο», οι συνέπειες θα είναι «πιο συντριπτικές και δριμείες».

Κατά την επίσκεψή του στο Ιράν, ο Μουνίρ είχε επίσης συνάντηση με τον πρόεδρο της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν, παρουσία του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

