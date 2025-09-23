Στα υψηλότερα επίπεδα 16 μηνών η επιχειρηματική δραστηριότητα, στην Ευρωζώνη

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στη ζώνη του ευρώ κατέγραψε τον Σεπτέμβριο τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης των τελευταίων 16 μηνών, ωστόσο οι νέες παραγγελίες παρέμειναν στάσιμες μετά από μια σύντομη ανάκαμψη τον Αύγουστο, γεγονός που ενδέχεται να εγείρει ανησυχίες για τη βιωσιμότητα της οικονομικής ανάπτυξης του μπλοκ, σύμφωνα με έρευνα.

Ο προκαταρκτικός σύνθετος δείκτης υπευθύνων προμηθειών (PMI) της Hamburg Commercial Bank (HCOB) για τη ζώνη του ευρώ, που καταρτίζει η S&P Global, ανήλθε τον Σεπτέμβριο στο 51,2 από 51,0 τον Αύγουστο, καταγράφοντας τον ένατο συνεχόμενο μήνα ανάπτυξης.

Τιμές PMI πάνω από το όριο του 50,0 δείχνουν ανάπτυξη της δραστηριότητας, ενώ χαμηλότερες τιμές υποδηλώνουν συρρίκνωση.

«Η ζώνη του ευρώ παραμένει σε τροχιά ανάπτυξης. Ωστόσο, απέχουμε ακόμη πολύ από το να δούμε πραγματική δυναμική», δήλωσε ο Σάιρους ντε λα Ρούμπια, επικεφαλής οικονομολόγος της Hamburg Commercial Bank.

Ο δείκτης νέας δραστηριότητας – που αποτυπώνει τη ζήτηση – υποχώρησε στο οριακό σημείο του 50,0 από 50,3.

Η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από τον τομέα των υπηρεσιών, με τον PMI του κλάδου να ενισχύεται στις 51,4 μονάδες από 50,5 τον Αύγουστο, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα μηνών. Αντίθετα, η μεταποίηση έχασε έδαφος, με τον δείκτη να περνά σε συρρίκνωση στις 49,5 μονάδες από 50,7 τον Αύγουστο.

Η έρευνα ανέδειξε έντονες αποκλίσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών της ευρωζώνης. Η Γερμανία κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη, με τη δραστηριότητα να αυξάνεται με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Μάιο του 2023. Στη Γαλλία, αντίθετα, η επιχειρηματική δραστηριότητα υποχώρησε για δέκατο τρίτο συνεχόμενο μήνα, με τον ρυθμό συρρίκνωσης να επιταχύνεται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο.

Συνολικά, η απασχόληση παρέμεινε στάσιμη τον Σεπτέμβριο, τερματίζοντας ένα εξάμηνο συνεχούς αύξησης θέσεων εργασίας, καθώς οι επιχειρήσεις αντέδρασαν στην έλλειψη νέας ζήτησης. Η μεταποίηση συνέχισε να μειώνει προσωπικό, ενώ οι προσλήψεις στον τομέα των υπηρεσιών επιβραδύνθηκαν στο χαμηλότερο επίπεδο επτά μηνών.

Οι πληθωριστικές πιέσεις υποχώρησαν, με το κόστος εισροών και τις τιμές παραγωγής να αυξάνονται με βραδύτερο ρυθμό. Στη μεταποίηση, το κόστος εισροών μειώθηκε για πρώτη φορά σε τρεις μήνες, ενώ οι εταιρείες υπηρεσιών ανέφεραν μεν υψηλό, αλλά ηπιότερο ρυθμό ανόδου, αυξάνοντας τις τιμές τους με τον πιο αδύναμο ρυθμό από τον Μάιο.

«Ο πληθωρισμός κόστους στον τομέα των υπηρεσιών, που παρακολουθεί στενά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έχει υποχωρήσει ελαφρά αλλά παραμένει ασυνήθιστα υψηλός δεδομένου του εύθραυστου οικονομικού περιβάλλοντος», αναφέρεται στην έρευνα.

Η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια νωρίτερα αυτόν τον μήνα και, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του Reuters, δεν αναμένεται να προχωρήσει σε περαιτέρω μειώσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ