Άτυπη Σύνοδος Υπουργών Εμπορίου της ΕΕ στη Λευκωσία τον Φεβρουάριο 2026

Στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει της 14ης Υπουργικής Διάσκεψης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (MC14) και στις εμπορικές σχέσεις της με την Κίνα θα επικεντρωθεί η Άτυπη Σύνοδος του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, στη σύνθεση Υπουργών Εμπορίου, που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία την Πέμπτη 19 και την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, το απόγευμα της Πέμπτης, στις 18:00, οι Υπουργοί θα επισκεφθούν το Αρχαιολογικό Μουσείο στη Λευκωσία και θα ακολουθήσει επίσημο δείπνο, όπου κεντρική ομιλία θα εκφωνήσει η Γενική Διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, δρ. Ngozi Okonjo-Iweala.

Το κυρίως μέρος των εργασιών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στο Συνεδριακό Κέντρο. Οι αφίξεις των επικεφαλής των αντιπροσωπειών αρχίζουν στις 8:30 και στις 9:00 ξεκινά η πρώτη συνεδρία, με χαιρετισμό του Υπουργού Εμπορίου Μιχάλη Δαμιανού, ο οποίος θα προεδρεύει της Συνόδου.

Η πρώτη συνεδρία ολομέλειας θα επικεντρωθεί στις προετοιμασίες και τους στόχους της ΕΕ ενόψει της MC14, που θα πραγματοποιηθεί στη Γιαουντέ του Καμερούν, από τις 26 έως τις 29 Μαρτίου 2026.

Η δεύτερη συνεδρία θα επικεντρωθεί στις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Κίνας, με εξέταση των πρόσφατων εξελίξεων και έμφαση στη σημασία του διαλόγου στο πλαίσιο ενός πολυμερούς, βασισμένου σε κανόνες, συστήματος εμπορικών συναλλαγών.

Στις 10:30 θα ληφθεί οικογενειακή φωτογραφία, ενώ στις 14:30 ο κ. Δαμιανού και ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για το Εμπόριο και την Οικονομική Ασφάλεια, Maroš Šefčovič, θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου.

Η Σύνοδος θα ολοκληρωθεί με γεύμα εργασίας, κατά το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενημερώσει για τις εν εξελίξει διμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις. Στο γεύμα θα συμμετάσχει και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (INTA) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Bernd Lange, ο οποίος θα εκφωνήσει κεντρική ομιλία.

