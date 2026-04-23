Δεν κάνουν πίσω οι κτηνοτρόφοι - «Αποκλεισμένος ο κόμβος Ριζοελιάς μέχρι να τερματιστούν οι θανατώσεις ζώων»

Οι κτηνοτρόφοι που διαμαρτύρονται για τα μέτρα που εφαρμόζονται για ανάσχεση του αφθώδους πυρετού θα παραμείνουν στο κόμβο της Ριζοελιάς και θα τον κρατήσουν κλειστό μέχρι να τερματιστούν οι θανατώσεις των ζώων τους, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η εκπρόσωπός της ομάδας των διαμαρτυρομένων, Στέλλα Πέτρου.

Ανέφερε ότι μέχρι τις 21:00 το βράδυ της Πέμπτης περί τα 200 άτομα, κτηνοτρόφοι και μέλη των οικογενειών τους ήταν συγκεντρωμένα στον αποκλεισθέντα κόμβο της Ριζοελιάς.

Πρόσθεσε ότι επί του παρόντος, αυτή είναι η ληφθείσα απόφαση, διευκρινίζοντας ότι αργότερα ή/και αύριο, Παρασκευή θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των μέτρων.

Δεν βγήκε «άσπρος καπνός»

Το απόγευμα της Πέμπτης τριμελής επιτροπή των κτηνοτρόφων που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις είχαν συνάντηση με την Υπουργό Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου και αρμόδιους αξιωματούχους του Υπουργείου, στη Λευκωσία, ωστόσο το αίτημα για τερματισμό των θανατώσεων δεν έγινε αποδεκτό.

Όπως δήλωσε μετά το πέρας της τετράωρης συνάντησης, η Στέλλα Πέτρου, εκ των διαμαρτυρόμενων κτηνοτρόφων, ενημέρωσαν τους κτηνοτρόφους ότι δεν έγινε αποδεκτό το αίτημά τους για τερματισμό των θανατώσεων των ζώων και «δυστυχώς θα υπάρξει κλιμάκωση».

«Το μεγαλύτερο μας αίτημα ήταν να σταματήσουν οι θανατώσεις. Δυστυχώς δεν εγκρίθηκε το αίτημά μας», σημείωσε.

«Ενημερώσαμε τους κτηνοτρόφους ότι δεν έγιναν αποδεκτά τα αιτήματά μας και δυστυχώς θα υπάρξει κλιμάκωση των μέτρων. Ο κόσμος είναι απηυδισμένος», είπε η εκπρόσωπος των κτηνοτρόφων.

«Πήραν τις αποφάσεις τους» οι κτηνοτρόφοι στη Ριζοελιά, ανέφερε καταλήγοντας.

Η συνάντηση της αντιπροσωπείας των κτηνοτρόφων με την Υπουργό Γεωργίας και στελέχη του Υπουργείου διήρκεσε περίπου τέσσερις ώρες, με τη συζήτηση να είναι κατά διαστήματα έντονη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η αντιπροσωπεία αποχώρησε προσωρινά, επέστρεψε στο τραπέζι μετά από μερικά λεπτά και οι διαβουλεύσεις συνεχίστηκαν, χωρίς ωστόσο να προκύψει αποτέλεσμα, γεγονός που οδήγησε τους κτηνοτρόφους στην αναγγελία κλιμάκωσης των μέτρων.

«Νομική υποχρέωση οι θανατώσεις»

Από την πλευρά του Υπουργείου Γεωργίας, σε γραπτή δήλωση του Γενικού Διευθυντή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Ανδρέα Γρηγορίου, επισημαίνεται ότι η πολύωρη συνάντηση με την αντιπροσωπεία των κτηνοτρόφων πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματός τους και ξεκίνησε σε θετικό κλίμα.

Όπως αναφέρεται, κατά τη διάρκεια της συζήτησης δόθηκαν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν σχετικά με τους εμβολιασμούς και τις δειγματοληψίες, ενώ ξεκαθαρίστηκε ότι η θανάτωση των ζώων «δεν αποτελεί επιλογή αλλά νομική υποχρέωση που απορρέει από τον ευρωπαϊκό κανονισμό».

Σύμφωνα με τον κ. Γρηγορίου, η μη εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη συμμετοχή της Κύπρου στην ενιαία αγορά, με σοβαρές οικονομικές συνέπειες για τον πρωτογενή τομέα.

Παράλληλα, εξηγήθηκε ότι οι αποζημιώσεις προς τους κτηνοτρόφους έχουν ήδη αρχίσει να καταβάλλονται από τον περασμένο Μάρτιο, ενώ επαναλήφθηκε η έκκληση για συνεργασία και τήρηση των μέτρων ως «τη μόνη οδό για αποτροπή της διασποράς του ιού».

Σε σχέση με το αίτημα των διαμαρτυρομένων για αναστολή των θανατώσεων σε συνδυασμό με παγκύπρια δειγματοληψία, το Υπουργείο σημειώνει ότι μια τέτοια πρακτική θα συνιστούσε παρέκκλιση από τον ευρωπαϊκό κανονισμό και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Την ίδια ώρα, επισημαίνεται ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί πρώτος κύκλος δειγματοληψιών στις επαρχίες Λεμεσού, Πάφου και Αμμοχώστου, χωρίς να εντοπιστούν θετικά κρούσματα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον κίνδυνο διασποράς του ιού μέσω της ανθρώπινης δραστηριότητας, με το Υπουργείο να τονίζει ότι οι κινητοποιήσεις και οι συναθροίσεις ενδέχεται να επιδεινώσουν την κατάσταση.

Καταληκτικά, απευθύνεται εκ νέου έκκληση προς τους κτηνοτρόφους για τερματισμό των κινητοποιήσεων, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς συνεργασία «δεν μπορεί να συνεχιστεί ο διάλογος ούτε να διασφαλιστεί ο περιορισμός της νόσου».