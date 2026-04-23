Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο George Bush καταφθάνει στη Μέση Ανατολή

Το αεροπλανοφόρο USS George H. W. Bush (CVN-77) καταφθάνει στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε την Πέμπτη το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για αυτήν την περιοχή (US Central Command ή CENTCOM).

Το αεροπλανοφόρο George Bush «πλέει στον Ινδικό Ωκεανό, εντός της ζώνης ευθύνης της U.S. Central Command» υπογραμμίζεται σε ενημέρωση μέσω της πλατφόρμας Χ.

Θα είναι το τρίτο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ στην περιοχή, καθώς είχαν αναπτυχθεί το προηγούμενο διάστημα τα USS Gerald R. Ford (CVN-78) και USS Abraham Lincoln (CVN-72).

Ο Τραμπ λέει ότι «δεν βιάζεται» για μια συμφωνία με το Ιράν

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίωσε ότι «έχει όλον τον χρόνο στη διάθεσή του» όσον αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σε αντίθεση με το Ιράν, με μια καινούργια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

«Προς όλους εκείνους, που λιγοστεύουν συνεχώς, που διαβάζουν την αποτυχημένη (εφημερίδα) New York Times ή παρακολουθούν τα ψέματα του CNN, που πιστεύουν ότι βιάζομαι να βάλω τέλος στον πόλεμο (αν τον αποκαλέσουμε έτσι) με το Ιράν, να ξέρετε ότι είμαι σίγουρα εκείνος που αισθάνεται τη λιγότερη πίεση, απ' όσους έχουν βρεθεί ποτέ σε αυτή τη θέση. Έχω όλον τον χρόνο του κόσμου, κάτι που δεν ισχύει για το Ιράν», έγραψε ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος.

«Δεν θα υπάρξει συμφωνία (σ.σ. με το Ιράν) παρά μόνο όταν θα είναι η πρέπουσα και καλή για τις ΗΠΑ, τους συμμάχους μας και, στην πραγματικότητα, για όλον τον κόσμο», πρόσθεσε.

Το Ισραήλ αρνείται ότι εξαπέλυσε επίθεση στην Τεχεράνη

Μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας του Ισραήλ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι ο ισραηλινός στρατός δεν επιτίθεται στο Ιράν, αφότου ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα στο δυτικό τμήμα της Τεχεράνης.

«Το Ισραήλ δεν επιτίθεται στο Ιράν», είπε αυτή η πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Νωρίτερα πάντως ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ είπε ότι η χώρα του είναι έτοιμη «να ξαναρχίσει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν» και περιμένει το πράσινο φως της Ουάσινγκτον για να οδηγήσει τη χώρα αυτή «στην εποχή του λίθου».

Πηγή: ΚΥΠΕ