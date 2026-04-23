Blue Origin: Βρέθηκε ο ανταγωνιστής του Falcon 9 της SpaceX

O προωθητήρας του πυραύλου New Glenn, προσγειώθηκε μετά την εκτόξευση, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή η Blue Origin του Τζεφ Μπέζος, σηματοδοτώντας την πρώτη προσγείωση ενός επαναχρησιμοποιούμενου προωθητήρα και εντείνοντας τον ανταγωνισμό της με την SpaceX του Ίλον Μασκ.

Η αποστολή ήταν καθοριστική για να αποδειχθεί ότι ο New Glenn, ένας πύραυλος βαρέων φορτίων ύψους 29 ορόφων, διαθέτει αξιόπιστη ικανότητα επαναχρησιμοποίησης του προωθητήρα και μπορεί να ανταγωνιστεί τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX

Ο πύραυλος, ο οποίος είχε παράθυρο εκτόξευσης από τις 6:45 π.μ. έως τις 12:19 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής) την Κυριακή, απογειώθηκε γύρω στις 7:25 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής) από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα, και η προσγείωση του ενισχυτή πραγματοποιήθηκε περίπου 10 λεπτά αργότερα.

Ο BlueBird 7

Ο New Glenn μετέφερε τον δορυφόρο BlueBird 7 της AST SpaceMobile σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, σε μια πτήση που σηματοδοτεί ένα καθοριστικό βήμα για την εταιρεία.

Ο προωθητήρας του πυραύλου, με το όνομα «Never Tell Me the Odds», είχε προηγουμένως πετάξει στην αποστολή NG-2 τον Νοέμβριο και ανακτήθηκε, προετοιμάζοντας την ιστορική προσπάθεια αυτής της εβδομάδας.

Το όνομα του προωθητήρα είναι μια αναφορά σε μια ατάκα του Χαν Σόλο στην ταινία «Star Wars: The Empire Strikes Back».

Μετά από μια σειρά καθυστερήσεων νωρίτερα αυτό το μήνα, η αποστολή έρχεται εν μέσω μιας έντονης δραστηριότητας στον τομέα του διαστήματος, συμπεριλαμβανομένης της επιτυχημένης πτήσης της NASA Artemis II γύρω από τη Σελήνη, η οποία έφερε τους ανθρώπους πιο μακριά από τη Γη από ό,τι είχε ταξιδέψει κανείς πριν.

Η Blue Origin είχε ανακοινώσει τον Νοέμβριο ότι θα κατασκευάσει μια μεγαλύτερη και πιο ισχυρή έκδοση του πυραύλου New Glenn, με την ονομασία New Glenn 9×4.

SpaceX έναντι Blue Origin

Η επιτυχής προσγείωση του προωθητήρα υποδηλώνει ότι η Blue Origin μειώνει τη διαφορά που την χωρίζει από τη SpaceX, η οποία, σύμφωνα με το Reuters, υπέβαλε νωρίτερα αυτό το μήνα εμπιστευτικά αίτηση για δημόσια εγγραφή στις ΗΠΑ, με στόχο αποτίμηση περίπου 1,75 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η SpaceX και η Blue Origin, στον τελευταίο ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών που διευθύνονται από δισεκατομμυριούχους, έχουν ξεκινήσει έναν αγώνα για να βοηθήσουν στην επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη πριν από την προγραμματισμένη επανδρωμένη αποστολή της Κίνας το 2030, σχεδιάζοντας τα σεληνιακά σκάφη προσγείωσης που θα χρησιμοποιήσει η NASA.

Η SpaceX κατασκευάζει ένα τεράστιο σύστημα προσγείωσης ανθρώπων (Human Landing System) βασισμένο στο Starship από ανοξείδωτο χάλυβα, ενώ η Blue Origin αναπτύσσει ένα πιο παραδοσιακό σκάφος προσγείωσης Blue Moon και στοχεύει να επιτύχει μια κρίσιμη μη επανδρωμένη ομαλή προσγείωση στη Σελήνη (Mark 1) αυτό το καλοκαίρι.

Η επόμενη αποστολή Artemis της NASA, που έχει προγραμματιστεί για το επόμενο έτος, αναμένεται να δοκιμάσει και τα δύο σκάφη προσγείωσης ενώ βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη, πριν από την αποστολή που θα μεταφέρει αστροναύτες στη Σελήνη για πρώτη φορά από το 1972.

«Το New Glenn είναι το όχημα που μπορεί να μεταφέρει τη NASA ή οποιονδήποτε αλλού στο ηλιακό σύστημα», δήλωσε η Λόρα Μαγκίνις, αντιπρόεδρος της αποστολής New Glenn.

Πηγή: OT.gr