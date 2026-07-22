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Ορίστηκε η μεγάλη δίκη Μαδούρο στις ΗΠΑ – Στο εδώλιο με τη σύζυγό του τον Ιούνιο του 2027

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Μαζί του θα δικαστεί η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες – Αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ η υπεράσπιση θα επικαλεστεί προεδρική ασυλία και θα αμφισβητήσει τη νομιμότητα της σύλληψής τους

Η έναρξη της δίκης στη Νέα Υόρκη του έκπτωτου Προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο για διακίνηση ναρκωτικών προγραμματίστηκε για την 1η Ιουνίου του 2027, κατά τη διάρκεια μιας προπαρασκευαστικής ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον ενός ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Μανχάταν σήμερα.

Αφού συνελήφθη από τις ΗΠΑ στο Καράκας στις αρχές του έτους και μεταφέρθηκε σε μια φυλακή του Μπρούκλιν από την 3η Ιανουαρίου, ο πρώην επικεφαλής του κράτους της Βενεζουέλας, ηλικίας 63 ετών, διώκεται για τέσσερις κατηγορίες, μεταξύ αυτών τρομοκρατία που συνδέεται με τα ναρκωτικά.  

Η σύζυγός του Σίλια Φλόρες, ηλικίας 69 ετών, αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες. Και οι δύο αρνούνται όσα τους καταλογίζονται.

Σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εστάλη χθες στον δικαστή που έχει αναλάβει την υπόθεση, τον Άλβιν Χέλερσταιν, από τον εισαγγελέα Τζέι Κλέιτον, οι δύο πλευρές ζήτησαν η δίκη να ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2027.

Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται αφού η αμερικανική Κυβέρνηση έδωσε τελικά το πράσινο φως προκειμένου η Βενεζουέλα να καλύψει τα δικηγορικά τους έξοδα, κάτι που η Κυβέρνηση είχε αρχικά εμποδίσει, επικαλούμενη τις διεθνείς κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη χώρα.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του εμφάνισης στη Νέα Υόρκη, λίγο μετά τη σύλληψή του σε επιχείρηση του αμερικανικού στρατού με τη συνδρομή 150 αεροσκαφών και ελικοπτέρων πέραν των χερσαίων δυνάμεων, ο Νικολάς Μαδούρο παρουσίασε τον εαυτό του ως «αιχμάλωτο πολέμου».

Πέρα από την ποινική διαδικασία σε βάρος του πρώην Προέδρου, οι οικογένειες πέντε νεαρών ανδρών που σκοτώθηκαν στη Βενεζουέλα κατέθεσαν στις αρχές Ιουλίου αγωγή σε αστικό δικαστήριο εναντίον του, κατηγορώντας τον ότι διέταξε τις εκτελέσεις τους στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου κρατικής βίας.

Μετά την αποχώρησή του, η μεταβατική Πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες ανέλαβε την εξουσία και κυβερνά υπό την πίεση της Ουάσινγκτον, η οποία υποστηρίζει ότι έχει τον έλεγχο της πετρελαιοπαραγωγού χώρας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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