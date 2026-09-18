Καταπέλτης η ΕΕ για τις εκλογές στη Ρωσία: «Βαθαίνει η διάβρωση της δημοκρατίας»

Την «ολοένα βαθύτερη διάβρωση της δημοκρατίας στη Ρωσία» υπογραμμίζει η ΕΕ με αφορμή τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών, κάνοντας λόγο για «συστηματική και θεσμοθετημένη καταστολή» της αντιπολίτευσης. Παράλληλα, η ΕΕ καταδικάζει την «παράνομη» διοργάνωση εκλογών στα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας.

«Ο τρόπος με τον οποίο διεξάγονται οι εκλογές για την Κρατική Δούμα υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη και ολοένα βαθύτερη διάβρωση της δημοκρατίας στη Ρωσία. Οι ρωσικές αρχές συνεχίζουν να εντείνουν τη συστηματική και θεσμοθετημένη καταστολή, προκειμένου να αποκλείσουν οποιεσδήποτε δυνάμεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης από το να αμφισβητήσουν το υφιστάμενο καθεστώς», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα εξωτερικών υποθέσεων, Κρίστιαν Βίγκαντ.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής αναφέρθηκε ειδικότερα στον αποκλεισμό υποψηφίων από το κόμμα Yabloko, καθώς και στις «δυσανάλογα αυστηρές ποινές φυλάκισης» που επιβάλλονται στην αντιπολίτευση, τονίζοντας ότι «το Κρεμλίνο στερεί από τους ψηφοφόρους στη Ρωσία μια πραγματική επιλογή σχετικά με το μέλλον της χώρας τους» ενώ ταυτόχρονα «περιορίζει σοβαρά την πρόσβασή τους στην ανεξάρτητη ενημέρωση». Ο Κ. Βίγκαντ σημείωσε ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει το έργο των οργανώσεων της ρωσικής κοινωνίας των πολιτών, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και παράλληλα εξέφρασε τη λύπη της ΕΕ για την απόφαση της Ρωσικής Ομοσπονδίας να μην προσκαλέσει παρατηρητές του ΟΑΣΕ στις εκλογές, «κατά παράβαση των δεσμευτικών υποχρεώσεών της».

«Καταδικάζουμε κατηγορηματικά την παράνομη διοργάνωση των αποκαλούμενων «εκλογών» από τη Ρωσική Ομοσπονδία στα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας. Αυτές οι αποκαλούμενες «εκλογές» συνιστούν ακόμη μία κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου», τόνισε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής. Σημείωσε, επίσης, ότι «η ΕΕ δεν αναγνωρίζει και δεν πρόκειται ποτέ να αναγνωρίσει ούτε τη διεξαγωγή αυτών των αποκαλούμενων «εκλογών», αυτών των εκλογών-παρωδία, στα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας, ούτε τα αποτελέσματά τους». Προειδοποίησε, τέλος, ότι όσοι συμμετέχουν στη διοργάνωση αυτών των εκλογών-παρωδία ή θέτουν υποψηφιότητα σε αυτές θα λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ