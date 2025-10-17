ΗΠΑ: Παρατείνεται και την επόμενη εβδομάδα το shutdown της κυβέρνησης

Η διακοπή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα, καθώς οι γερουσιαστές εγκαταλείπουν την πόλη και δεν αναμένονται περαιτέρω ψηφοφορίες μέχρι τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με το CNNi, η Βουλή των Αντιπροσώπων παραμένει σε διακοπή συνεδριάσεων.

Οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας μπλόκαραν τη συζήτηση για το νομοσχέδιο σχετικά με τις αμυντικές δαπάνες το απόγευμα της Πέμπτης (σ.σ. τοπική ώρα), καθώς η εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο κομμάτων συνεχίζει να φθίνει εν μέσω της διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης.

Η τελική ψηφοφορία ήταν 50 υπέρ έναντι 44 κατά, ενώ το νομοσχέδιο χρειαζόταν 60 ψήφους για να προχωρήσει.

Σύμφωνα με το CNNi, Οι Δημοκρατικοί επικαλέστηκαν την αδυναμία τους να εμπιστευθούν ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα καταφέρουν να συνδέσουν την έκδοση του νομοσχεδίου για την άμυνα της Γερουσίας με άλλα πακέτα πιστώσεων που έχουν την ισχυρή υποστήριξη των Δημοκρατικών, όπως το νομοσχέδιο για την εργασία, την υγεία και τις κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και το νομοσχέδιο για την εκπαίδευση.

Ωστόσο, ο ηγέτης των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία, John Thune, εξέφρασε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι δεν μπόρεσαν, τουλάχιστον, να κάνουν το πρώτο βήμα για να προχωρήσει το νομοσχέδιο.

Νωρίτερα την εβδομάδα, ο Thune είχε δηλώσει ότι θέλει να συνδυάσει το νομοσχέδιο για την άμυνα με άλλα νομοσχέδια για τις πιστώσεις, όπως το νομοσχέδιο για την εργασία. Ωστόσο, για να το κάνει αυτό, χρειάζεται ομόφωνη συναίνεση, και οι Δημοκρατικοί δεν πιστεύουν ότι μπορεί να πείσει όλους τους Ρεπουμπλικάνους συναδέλφους του να συμφωνήσουν με την πρόταση αυτή.

Αρκετοί Δημοκρατικοί γερουσιαστές, μεταξύ των οποίων και η γερουσιαστής Jeanne Shaheen, ψήφισαν υπέρ της προώθησης του νομοσχεδίου.

Οι άλλοι Δημοκρατικοί γερουσιαστές που ψήφισαν μαζί με τους Ρεπουμπλικάνους ήταν η γερουσιαστής Catherine Cortez Masto και ο γερουσιαστής John Fetterman. Ο ηγέτης της πλειοψηφίας στη Γερουσία, John Thune, άλλαξε την ψήφο του σε «όχι», ώστε να του επιτραπεί, από διαδικαστικής άποψης, να υποβάλει ξανά το νομοσχέδιο προς εξέταση.

Η Γερουσία δεν πραγματοποίησε καμία ψηφοφορία την περασμένη Δευτέρα, καθώς ήταν αργία, και δεν έχει προγραμματίσει ψηφοφορίες για την Παρασκευή ή το Σαββατοκύριακο.

