Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Αρικλί: Η καλύτερη περίοδος για πρόωρες «εκλογές» στα κατεχόμενα είναι ο Μάιος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο κ. Αρικλί μιλώντας στο Kıbrıs TV ανέφερε ότι το 2026 θα είναι «εκλογική χρονιά» και είπε πως αν οι «εκλογές» γίνουν αύριο, το ΚΑ είναι έτοιμο.

Η καταλληλότερη περίοδος για πρόωρες «εκλογές» στα κατεχόμενα είναι στις αρχές Μαΐου, σύμφωνα με τον «υπουργό δημοσίων έργων και μεταφορών» και πρόεδρο του Κόμματος Αναγέννησης (ΚΑ) των εποίκων, Ερχάν Αρικλί.

Ο κ. Αρικλί μιλώντας στο Kıbrıs TV ανέφερε ότι το 2026 θα είναι «εκλογική χρονιά» και είπε πως αν οι «εκλογές» γίνουν αύριο, το ΚΑ είναι έτοιμο. Σημείωσε πως η διεξαγωγή «εκλογών» προς το τέλος του 2026 θα ευνοούσε το κόμμα του, αλλά δεν επιθυμούν να ζημιωθεί «η χώρα και ο λαός». Σύμφωνα με τον ίδιο, η καταλληλότερη περίοδος για πρόωρες «εκλογές» στα κατεχόμενα είναι στις αρχές Μαΐου.

Αναφερόμενος στο συνέδριο του κόμματος, υπενθύμισε ότι βάσει καταστατικού πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια, όμως με απόφαση του «κομματικού συμβουλίου» μπορεί να επεκταθεί σε τρία. Το τελευταίο συνέδριο έγινε το 2024 και, όπως είπε, είναι πιθανό να αναβληθεί για έναν χρόνο, με νέα ημερομηνία τον Μάρτιο του 2027. Ο κ. Αρικλί επανέλαβε ότι έχει δηλώσει πως θα αποχωρήσει από την πολιτική στα 65 του χρόνια.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα