Αρικλί: Η καλύτερη περίοδος για πρόωρες «εκλογές» στα κατεχόμενα είναι ο Μάιος

Η καταλληλότερη περίοδος για πρόωρες «εκλογές» στα κατεχόμενα είναι στις αρχές Μαΐου, σύμφωνα με τον «υπουργό δημοσίων έργων και μεταφορών» και πρόεδρο του Κόμματος Αναγέννησης (ΚΑ) των εποίκων, Ερχάν Αρικλί.

Ο κ. Αρικλί μιλώντας στο Kıbrıs TV ανέφερε ότι το 2026 θα είναι «εκλογική χρονιά» και είπε πως αν οι «εκλογές» γίνουν αύριο, το ΚΑ είναι έτοιμο. Σημείωσε πως η διεξαγωγή «εκλογών» προς το τέλος του 2026 θα ευνοούσε το κόμμα του, αλλά δεν επιθυμούν να ζημιωθεί «η χώρα και ο λαός». Σύμφωνα με τον ίδιο, η καταλληλότερη περίοδος για πρόωρες «εκλογές» στα κατεχόμενα είναι στις αρχές Μαΐου.

Αναφερόμενος στο συνέδριο του κόμματος, υπενθύμισε ότι βάσει καταστατικού πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια, όμως με απόφαση του «κομματικού συμβουλίου» μπορεί να επεκταθεί σε τρία. Το τελευταίο συνέδριο έγινε το 2024 και, όπως είπε, είναι πιθανό να αναβληθεί για έναν χρόνο, με νέα ημερομηνία τον Μάρτιο του 2027. Ο κ. Αρικλί επανέλαβε ότι έχει δηλώσει πως θα αποχωρήσει από την πολιτική στα 65 του χρόνια.

Πηγή: ΚΥΠΕ