H Κομισιόν ανοίγει έρευνα για μονοπωλιακές πρακτικές της Red Bull σε ενεργειακά ποτά

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε επίσημη έρευνα για πιθανή κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από τη Red Bull, κατηγορούμενη ότι περιορίζει παράνομα τον ανταγωνισμό στα ενεργειακά ποτά μεγαλύτερα των 250 ml στο off-trade (σούπερ μάρκετ, πρατήρια βενζίνης).

Οι υπόνοιες για αντιανταγωνιστικές πρακτικές στηρίζονται στη χορήγηση κινήτρων από την εταιρεία σε πελάτες για να σταματήσουν ή να μειώσουν την προβολή ανταγωνιστικών προϊόντων, την κατάχρηση ρόλου της ως «διαχειριστή κατηγορίας», επηρεάζοντας την τοποθέτηση και προώθηση ανταγωνιστικών ενεργειακών ποτών.Η έρευνα εστιάζει αρχικά στην Ολλανδία όπου η Red Bull φέρεται να κατέχει δεσπόζουσα θέση.

Πρόκειται για την πρώτη έρευνα της ΕΕ που εξετάζει κατάχρηση θέσης διαχειριστή κατηγορίας για περιορισμό ανταγωνισμού, ωστόσο η Κομισιόν επισημαίνει πως η έναρξη της έρευνας δεν προδικάζει το αποτέλεσμα.