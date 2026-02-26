Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«Βόμβα» στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος, λόγω εμπλοκής στην υπόθεση Έπσταϊν

Ο Μπόργκε Μπρέντε αποφάσισε να παραιτηθεί

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση Έπστιν. Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) ανακοίνωσε την παραίτηση του προέδρου του, Μπόργκε Μπρέντε.
Ο Μπρέντε, εμπλεκόμενος στην υπόθεση Έπσταϊν, επέλεξε να «παραιτηθεί», δήλωσε το ίδρυμα, εκφράζοντας την «ειλικρινή του ευγνωμοσύνη […] για τη σημαντική συμβολή του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ» .

«Μετά από προσεκτική σκέψη, αποφάσισα να παραιτηθώ από τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ», έγραψε ο Μπόργκε Μπρέντε, όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου.

Ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας δήλωσε ότι «περήφανος» και χαρούμενος που «καλωσόρισε έναν αριθμό ρεκόρ νέων εταίρων και η Ετήσια Συνάντησή μας στο Νταβός ήταν μια τεράστια επιτυχία». Πρόσθεσε: «Είμαι ευγνώμων για την απίστευτη συνεργασία των συναδέλφων, των συνεργατών και των μελών μου και είμαι βέβαιος ότι το Φόρουμ μπορεί τώρα να συνεχίσει το ζωτικό του έργο με απόλυτη ηρεμία».

Πηγή: naftemporiki.gr

