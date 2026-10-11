Πήραν γραμμή η Χαραλαμπίδου και ο Οδυσσέας να περάσουν νομοθεσία για το Πόθεν Έσχες Εκδοτών και Δημοσιογράφων. Μεταξύ μας καλά κάνουν. Αν απόφευγαν και τις λαϊκίστικες ατάκες ίσως θα ήταν περισσότερο πειστικοί ότι ενδιαφέρονται για την ευημερία των ΜΜΕ και όχι για να κάνουν το κομμάτι τους. Δυστυχώς αυτό φάνηκε από την πρώτη στιγμή. Τοποθετήθηκε η κ. Ειρήνη και μας είπε ότι «παρακολουθήσαμε εξωθεσμικούς παράγοντες ΜΜΕ να ηγούνται σε διαπραγματεύσεις προς όφελος πολιτικών προσώπων, με στόχο τη διασφάλιση εξουσίας. Δεν μπορούμε να υποκρινόμαστε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Όταν πρόσωπα που ελέγχουν μέσα ενημέρωσης και πρόσωπα που διεκδικούν ή κατέχουν ανώτατα αξιώματα συναλλάσσονται έξω από τους θεσμούς, δεν μιλάμε για ιδιωτική υπόθεση». Είμαστε σίγουροι πάντως ότι αν καθυστερούσε κανένα δυο μέρες η ανακοίνωση και έβλεπαν τι έγινε στον 5ο όροφο του ΔΗΣΥ όταν ο Αβέρωφ ανέβασε τον εκδότη Φρίξο Κουλέρμο, τότε ούτε δήλωση θα έκαναν, ούτε τσιμουδιά θα έβγαζαν.