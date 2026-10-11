Βρετανία: Τίγρης σκότωσε άνδρα σε ζωολογικό κήπο – Τρομακτικό βίντεο

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου (10/10) στο Yorkshire Wildlife Park, κοντά στο Ντόνκαστερ, προκαλώντας πανικό στους επισκέπτες, ανάμεσά τους και οικογένειες με παιδιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, ο άνδρας, ηλικίας περίπου 20 ετών, παρουσίαζε ασυνήθιστη συμπεριφορά προτού περάσει την περίφραξη που διαχωρίζει τους επισκέπτες από τα άγρια ζώα.

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι ο νεαρός, έχοντας μαζί του το κινητό του τηλέφωνο και φορώντας ασύρματα ακουστικά, πραγματοποιούσε κινήσεις που θύμιζαν χορό. Κατά την εκτίμηση του μάρτυρα, έμοιαζε να προσπαθεί να αποκτήσει το θάρρος να προχωρήσει στην επικίνδυνη ενέργεια.

Οι δραματικές στιγμές μέσα στον χώρο της τίγρης

Αφού κατάφερε να περάσει στην απαγορευμένη περιοχή, ο άνδρας βρέθηκε αντιμέτωπος με την Αλτάι, μια τίγρη της Σιβηρίας βάρους περίπου 190 κιλών.

Το ζώο κινήθηκε προς το μέρος του και του επιτέθηκε, προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρονται να αποτυπώνουν μέρος του περιστατικού. Σε ορισμένα πλάνα ο νεαρός εμφανίζεται γονατισμένος, με τα χέρια απλωμένα, ενώ σε άλλες στιγμές προσπαθεί να αποτρέψει την επίθεση φωνάζοντας προς το ζώο.

Όσοι βρίσκονταν κοντά παρακολουθούσαν έντρομοι όσα εκτυλίσσονταν. Μερικοί άρχισαν να φωνάζουν δυνατά, επιχειρώντας να αποσπάσουν την προσοχή της τίγρης και να δώσουν στον άνδρα την ευκαιρία να απομακρυνθεί.

A man has reportedly jumped into the tiger enclosure at The Yorkshire Wildlife Park in England. Looking at these images, there is something wrong with this man. He is trying to point a finger at the tiger 😭💀 https://t.co/8xCGpfzMNS — Semper Raw ™️ (@SemperRaw) October 10, 2026

Η κινητοποίηση των υπαλλήλων και των διασωστών

Το προσωπικό του πάρκου ενεργοποίησε τις διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με μαρτυρίες, χρησιμοποιήθηκαν ειδικά μέσα παραγωγής ισχυρών κρότων, προκειμένου να απομακρυνθεί η τίγρη από τον τραυματισμένο επισκέπτη.

Στην περιοχή έσπευσαν δύο ασθενοφόρα, ιατρικό προσωπικό και ελικόπτερο διάσωσης. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του.

Η Αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 13:35 και επιβεβαίωσε τον θάνατο του άνδρα στον χώρο του πάρκου.

Η οικογένεια του θύματος έχει ενημερωθεί και λαμβάνει υποστήριξη από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς.

ظهر اليوم في حديقة يوركشاير في بريطانيا.. حسب تقرير الشرطة فإنه ورغم محاولات انقاذه الا ان الرجل للأسف فارق الحياة. https://t.co/wLwX63xL2O — Ahmad_Alyehri (@Ahmad_Alyehri) October 10, 2026

Σε εξέλιξη η έρευνα για την τραγωδία

Μετά το περιστατικό, οι εγκαταστάσεις εκκενώθηκαν, ενώ αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας του πάρκου και για την Κυριακή (11/10).

Η τίγρη παρέμεινε στον περιφραγμένο χώρο της χωρίς να τραυματιστεί, με τις αρχές να διευκρινίζουν ότι δεν υφίσταται κίνδυνος για το κοινό.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο τρόπος με τον οποίο ο νεαρός κατάφερε να παρακάμψει τα μέτρα προστασίας και να αποκτήσει πρόσβαση στην περιοχή των ζώων.

Παράλληλα, παραμένουν αναπάντητα τα ερωτήματα σχετικά με τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση να εισέλθει στον χώρο της τίγρης.

Η αστυνομία απηύθυνε έκκληση προς τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να αποφεύγουν την αναδημοσίευση των βίντεο που καταγράφουν τις τελευταίες στιγμές του άνδρα.