Ποια ήταν και είναι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή στον ΔΗΣΥ;

Υπό τις περιστάσεις μόνον η πρόεδρος του κόμματος Αννίτα Δημητρίου. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου έδειχνε έτοιμος να διαλύσει το κόμμα αν δεν τον επιλέξουν υποψήφιο, ο Χριστοδουλίδης παραμονεύει μέσα από την εσωστρέφεια να κερδίσει ακόμα περισσότερους συναγερμικούς, ενώ ο Παμπορίδης παρότι έχει τα περισσότερα προσόντα από όλους, δεν φαίνεται να έχει αυτή τη στιγμή το έρεισμα να κερδίσει τις εσωκομματικές εκλογές.

Με λίγα λόγια εδώ και αρκετές μέρες στους διαδρόμους της Πινδάρου, άρχισε να διαχέεται η άποψη ότι αν μπει και η Αννίτα σε αυτό το τρελοκομείο θα γίνει μέρος του προβλήματος. Κάποιοι λοιπόν τη συμβούλευσαν να σκεφτεί διαφορετικά. Όχι από φόβο μην χάσει από τον Αβέρωφ. Μάλλον θα τον κέρδιζε έστω και οριακά αν κρίνουμε από τις έως τώρα έρευνες, μια εκ των οποίων την έδειχνε να κερδίζει με 60% -38%.

Εν τοιαύτη περιπτώσει όμως τι θα έκανε ο Αβέρωφ; Ήδη εδώ και ένα μήνα λέει σε στελέχη του κόμματος ότι «1000 φορές Χριστοδουλίδης παρά Αννίτα», οπότε αν έχανε, σίγουρα θα προσπαθούσε να την υπονομεύσει. Με λίγα λόγια, όπως έχει δείξει μέχρι στιγμής ο κ. Νεοφύτου, αν δεν γίνει το δικό του, δεν θα διστάσει να διχάσει το κόμμα. Όπως επίσης λέει σε άτομα του στενού του περιβάλλοντος και σε δημοσιογράφους, «εγώ με μπρος μου έχω με πίσω μου, οπότε αν κάποιος πρέπει να σκεφτεί το μέλλον του, αυτή είναι η Αννίτα».

Εν ολίγοις αυτό που προέχει σήμερα και η Αννίτα καλείται να διαφυλάξει είναι η ενότητα, ώστε το κόμμα να δώσει τη μάχη των προεδρικών, είτε με τον Αβέρωφ είτε με τον Παμπορίδη. Ήδη ακούγονται και άλλα ονόματα ως υποψήφιοι. Μιλάμε για τους πρώην υπουργούς Ιωνά Νικολάου και Χάρη Γεωργιάδη.

Θουκής