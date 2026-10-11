Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά στην κοινότητα Δρούσειας, της επαρχίας Πάφου.
Υπό πλήρη έλεγχο δασική πυρκαγιά στην κοινότητα Δρούσειας
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σήμερα, Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 11:35, εκδηλώθηκε πυρκαγιά, σε περιοχή της κοινότητας Δρούσειας, της επαρχίας Πάφου.
Λόγω της άμεσης επέμβασης των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 11:55 αφού έκαψε μικρή έκταση καλυμμένη με άγρια βλάστηση.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης, μετείχαν πέντε (5) άτομα του Τμήματος Δασών με ένα (1) πυροσβεστικό όχημα.
Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.
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