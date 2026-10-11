Υπό πλήρη έλεγχο δασική πυρκαγιά στην κοινότητα Δρούσειας

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σήμερα, Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 11:35, εκδηλώθηκε πυρκαγιά, σε περιοχή της κοινότητας Δρούσειας, της επαρχίας Πάφου.

Λόγω της άμεσης επέμβασης των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 11:55 αφού έκαψε μικρή έκταση καλυμμένη με άγρια βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης, μετείχαν πέντε (5) άτομα του Τμήματος Δασών με ένα (1) πυροσβεστικό όχημα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.