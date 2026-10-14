Θα γλιτώσουμε το ξύλο της αρκούδας;

Η ιστορία με την αρκούδα από το Melios zoo στους Αγίου Τριμιθιάς αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τη γύμνια αυτού του κράτους. Δηλαδή, πόσο απλό μπορεί να είναι ώστε να ξέρει η κοινωνία και οι πολίτες, εάν αυτό το υποστατικό είναι παράνομο ή όχι. Δύο επιλογές υπάρχουν. Εάν είναι παράνομο, διατάσσεται κλείσιμο και άμεση διευθέτηση μεταφοράς των ζώων σε καταφύγια στο εξωτερικό. Εάν από την άλλη δεν είναι παράνομο, τότε με τον πλέον επίσημο τρόπο να διασαφηνιστεί το καθεστώς λειτουργίας του. Γιατί δηλαδή πρέπει να είναι τόσο πολύπλοκο το ζήτημα; Άστε, δε, που πρόκειται για ζήτημα το οποίο κρατάει εδώ και πολλά χρόνια και το σίριαλ ακόμη συνεχίζεται μέχρι να φάμε το ξύλο της αρκούδας.