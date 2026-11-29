Στη διπλωματία ακούς πολλά. Ορισμένα, όμως, σε κάνουν να ρωτάς τον συνομιλητή σου αν σοβαρολογεί. Πηγή με καλή γνώση των παρασκηνίων σε ΟΗΕ και Ουάσινγκτον μεταφέρει έναν εντυπωσιακό ισχυρισμό: ότι το αμερικανικό μπλόκο στην υποψηφιότητα της εβραϊκής καταγωγής Ρεμπέκα Γκρίνσπαν για τη γενική γραμματεία του ΟΗΕ έχει την παρότρυνση του Νετανιάχου. Το σκεπτικό που αποδίδει στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό: μια Εβραία επικεφαλής του Οργανισμού θα δυσκόλευε την ισραηλινή ηγεσία να συνεχίσει τις επιθέσεις της εναντίον του με την ίδια ευκολία. Θα χαλούσε, βλέπετε, μια βολική πολιτική συνταγή. Πρόκειται για ανεπιβεβαίωτη παρασκηνιακή πληροφορία, όχι για τεκμηριωμένο γεγονός. Αν, πάντως, ευσταθεί, το παράδοξο είναι αξιοσημείωτο: το πρόβλημα με τη νέα γενική γραμματέα δεν θα ήταν τι θα έκανε στον ΟΗΕ, αλλά πόσο θα δυσκόλευε όσα θέλει να λέει ο Νετανιάχου για τον ΟΗΕ. Κι αν αλλάξει ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ; Ίσως τότε μάθουμε πόσο από το βέτο αφορά την υποψήφια και πόσο εκείνον που, κατά την πηγή, το ζήτησε.