Περισσότερες είναι πλέον οι πιθανότητες να είναι υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές του 2028 ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, με τον ίδιο να προβάλλει τη δυναμική που αναπτύσσεται γύρω από την υποψηφιότητά του ως πολύ πιο ισχυρή απ' ό,τι το 2023. Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Μέρα μεσημέρι», ανέφερε ότι θα πάρει τις αποφάσεις του πριν το ΑΚΕΛ και ότι αυτό που θα κρίνει την παραμονή του ή όχι στην κούρσα, ανεξαρτήτως των αποφάσεων του ΑΚΕΛ, είναι τα ποσοστά που θα πάρει στις δημοσκοπήσεις που θα ακολουθήσουν. Ο κ. Μαυρογιάννης πιστεύει ότι σε αυτές τις εκλογές, σε αντίθεση με το 2023, έχει περισσότερες ελπίδες να εκλεγεί διότι είναι γνωστός στις πλατιές μάζες, ενώ θεωρεί τις αρνητικές στο πρόσωπο του τοποθετήσεις του Οδυσσέα και της Ειρήνης Χαραλαμπίδου εκ μέρους του ΑΛΜΑ πρόωρες. Υπό τις συνθήκες, το θέμα σε λίγες εβδομάδες θα απασχολήσει και τα ανώτερα δώματα του ΑΚΕΛ, που αυτόν τον καιρό διερευνούν περισσότερο τις πιθανότητες σύμπηξης ενός μετώπου με ανεξάρτητο κοινό υποψήφιο. Πέραν του Ανδρέα Μαυρογιάννη, στο τραπέζι αυτή τη στιγμή βρίσκονται διάφορα ονόματα, όπως του οικονομολόγου Τάσου Γιασεμίδη, του τέως CEO της cyta Ανδρέα Νεοκλέους, του Κωνσταντίνου Λυκούργου, δικαστή στο Δικαστήριο της ΕΕ με έδρα το Λουξεμβούργο και του Τάσου Χριστοφίδη, πρώην πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου.