Ποιον βουλευτή και ποιους δημοσιογράφους θέλει να κυνηγήσει ο ιδιοκτήτης του μαύρου βαν Ταλ Ντίλιαν γιατί θεωρεί ότι τον προσέβαλαν; Μιλάμε για τον Κύπριο βουλευτή Λαούρη και τους δημοσιογράφους Φάνη Μακρίδη στην Κύπρο και Θανάση Κουκάκη στην Ελλάδα. Ο Ντίλιαν ζητά απολογία και συγγνώμη από τους τρεις, κάτι που κατά την άποψή μας δύσκολα θα πάρει.

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